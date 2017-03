Stand: 03.03.2017 18:06 Uhr

Erinnerungen an den Maler Werner Thiele von Daniel Kaiser

Jahrzehntelang hat Werner Thiele (1911-1992) in seinem Haus in Rahlstedt gemalt. Viele der Bilder erzählen auch von seiner Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Thiele war nicht nur ein Hobbymaler, sondern ein echter Künstler, der sich aber nie im Kunstbetrieb etabliert hat und einen anderen Beruf ergreifen musste, um zu überleben. Die Imba-Galerie in Winterhude zeigt jetzt viele seiner Werke.

Werner Thiele: "Das Zweite Leben"













Gesichter des Schreckens

Die Männer hinterm Stacheldraht haben ausgezehrte Gesichter und dunkle, leere Augen. Gleich daneben: ein Blick in eine Häftlingsbaracke. "Das hat er alles erlebt", sagt Walter Meinhart, ein guter Freund des Malers. Er hat auch viele Drucke von Werner Thiele hergestellt. "Es sind Bilder aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Dort hatte Thiele in einem Bleibergewerk gearbeitet. Immer auf der Grenze zwischen Leben und Tod."

Unerzählte Familiengeschichten

Thiele hat ein Tabu gemalt. Denn nach dem Krieg wollte man in Deutschland davon nichts hören oder sehen. Auch deshalb zeigt Silke Frank die Bilder jetzt in ihrer Galerie. "Das ist mein Wunsch, dass man sich damit auseinandersetzt, dass das auch ein Teil unserer Geschichte ist, dass nämlich Menschen die Quittung für das erhielten, was Deutschland angerichtet hat." Viele Besucher erinnern sich bei den Bildern an die eigene Familiengeschichte und an die Biografien der Väter und Großväter, die in Gefangenschaft waren.

Tagsüber Feinmechaniker – abends Künstler

Die Bilder sind eindringlich. Dabei hat Werner Thiele nie Kunst studiert. Seine Eltern waren dagegen. Und doch begeisterte er sich für Expressionismus und Kubismus und ließ all das in seine Bilder einfließen. Thiele arbeitete im Brotberuf als Feinmechaniker in der alten Filmfabrik Geyer in Rahlstedt. Dort waren Meinhart und er Kollegen. "Thiele war ein richtiger Künstler und hat seinen Beruf nur dazu benutzt, damit er als Künstler leben konnte", erinnert sich Meinhart, in dessen Besitz sich ein großer Teil der Werke befindet. Thiele hat aber nicht nur das Grauen gemalt. Eine grellbunte Serie zeigt Gesichter und Masken, für die er die ganze Farbpalette aktiviert hat. Dann gibt es aber wieder doch auch die intensiven, nachdenklichen Porträts eines Mannes im Großstadtdschungel.

Eine Chance für unentdeckte Künstler

Thieles Bilder waren nur einmal, vor Jahrzehnten, im früheren Kunstkabinett der Hamburger Kunsthalle zu sehen, und es gab auch mal eine Ausstellung in Rahlstedt. "Es ist für Künstler nicht einfach, sich ökonomisch durchzusetzen. Deshalb wählen viele qualifizierte Künstler andere Berufe", erklärt Silke Frank. "Sie haben aber dann sehr wenige Chancen, ausgestellt zu werden. Und wir versuchen, denen eine Chance zu geben." Diesen Hamburger Künstler kann man also noch entdecken.

Erinnerungen an den Maler Werner Thiele Eine Ausstellung widmet sich dem unentdeckten Hamburger Maler Werner Thiele. Der Künstler lebte in Rahlstedt und hat in vielen Bildern seine Kriegsgefangenschaft in Sibirien verarbeitet.

