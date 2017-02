Stand: 08.02.2017 11:48 Uhr

Ida Ekblads Spiel irreführender Zeichen von Melanie von Bismarck

In ihrer Heimat Norwegen gehört Ida Ekblad zu den erfolgreichsten jungen Künstlerinnen, und auch international gilt sie als aufstrebender Stern. Den Malereien, Skulpturen und Installationen der 36-Jährigen haben Museen bereits Einzelausstellungen gewidmet, unter anderem war sie auf der Biennale in Venedig zu Gast. Ihre erste größere Ausstellung in Deutschland hat sie jetzt im Kunsthaus Hamburg. Dort zeigt sie großformatige Bilder neueren Datums.

Die dynamische Kunst der Ida Ekblad







Überschwänglich, roh, üppig, bunt und laut ist die Malerei von Ida Ekblad. Mal bemalt sie die Leinwand mit Ornamenten, mal baut sie Kinderkritzeleien ein, mal setzt sie eckige abstrakte Farbfelder aneinander. Kuratorin Anna Sabrina Schmidt hat dafür ein schönes Wort: Maximalismus. "Ich finde, dass die Arbeiten sehr dynamisch, sehr rhythmisch, sehr energetisch sind", erklärt Schmidt und verrät, dass die Künstlerin beim Arbeiten Musik hört.

Maltechnik aus der Autowerkstatt

Meterhohe Wandgemälde beherrschen den ansonsten fast völlig leeren Ausstellungsraum. Sie bestehen aus dicht an dicht gehängten einzelnen Bildern. Als Teenager gehörte Ida Ekblad zur Osloer Sprayer-Szene. Auch heute noch findet man in ihren Bildern die typischen zackigen Graffiti-Schriftzeichen, die schwer oder gar nicht zu entschlüsseln sind. Es handele sich eigentlich um ein Imitieren von Graffiti, meint Schmidt: "Was Sie hier sehen ist alles mit der Airbrush-Pistole gemacht."

Airbrush - eine Technik, die eher in die Autolackiererwerkstatt als in die Kunst gehört. Die Motive und auch die Materialien sind in der Regel visueller Alltagskultur entlehnt, also aus dem Bereich Comic, Kinderbuch, Mode, Design. Ida Ekblad malt mit Ölfarbe, Wasserfarbe und auch sogenannter Puff-Farbe. Eine Farbe, so die Kuratorin, die man vielleicht aus den 80er- und 90er-Jahren von Sport-Sweatshirts oder Bands kenne, "wo dann ein Schriftzug auf dem Sweatshirt einen 3D-Effekt hat und sich leicht aufplustert".

Wanken zwischen schön und scheußlich

Scheußlich, gleichzeitig aber reizvoll und verführerisch sind Ida Ekblads Werke. Einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt das beim Betrachter. Man wisse manchmal gar nicht, ob man das schön findet oder ob das ganz furchtbar abschreckend ist, sagt Anna Sabrina Schmidt. Die Künstlerin bewege sich in einem sehr starken Spannungsfeld.

Ekblad greift verschiedene abstrakte Strömungen der Kunstgeschichte auf, oder auch die Pop Art. Aber sie zitiert nicht, wertet nicht. Macht einfach. Aber da alle Bilder mit ihrem Leben zu tun haben, rutschen sie inhaltlich nie ins Beliebige.

Gemälde mit scheinbar biografischen Zügen

In dem zentralen Wandgemälde sind es überraschenderweise Vasen aus Murano-Glas, die einen biografischen Bezug herstellen. In jedem der Einzelbilder steht so eine bunte Vase im Zentrum. "Sie sagt selbst, dass sie diesen Vasen begegnet ist als sie zehn Jahre alt und in Venedig unterwegs war und Angst hatte, verloren zu gehen", erklärt Schmidt. Vasen stehen zudem traditionell für Mariä Empfängnis, also für Jungfräulichkeit und Leben. Leicht abgewandelt, als Urne, für den Tod.

Wie Ida Ekblad mit Bedeutungen und Zeichen spielt, wird im zweiten Wandbild noch deutlicher. Da sieht man das Foto eines kleinen Mädchens mit süßer Zahnlücke, das die Künstlerin hier gleich in Serie zwischen ihre Bilder gehängt hat. Darunter in dicken Buchstaben ihr Name: Ekblad. Scheinbar ein Kinderfoto der Malerin. "Nein. Es ist ein Spiel mit Biografie. In der Tat ist es aber so, dass es einfach ein abfotografiertes Werbefoto ist von einer Firma, die Kindermode macht", beschreibt die Kuratorin das Werk.

Ein Gedicht gehört zu jeder Ausstellung

Künstlerische Selbstbehauptung in einem Spiel irreführender Zeichen. Ida Ekblads Bilder, die konzeptlos und dekorativ dahingeworfen wirken, erweisen sich beim zweiten Blick als mit Bedacht aufgebaut. Sie haben mehr zu erzählen, sind reflektierter, poetischer und erzählerischer als man zunächst meint. Schlüssel zur Deutung findet man manchmal in den Bildtiteln - und in einem Gedicht - denn ein Gedicht gehört für Ida Ekblad zu jeder Ausstellung dazu.

Ida Ekblads Spiel irreführender Zeichen Überschwänglich, roh, üppig, bunt und laut ist die Malerei der Norwegerin Ida Ekblad. Ihre erste größere Ausstellung in Deutschland hat sie jetzt im Kunsthaus Hamburg. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 - 18 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.02.2017 | 19:02 Uhr