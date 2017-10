Stand: 12.10.2017 19:33 Uhr

Alice Neel: Porträts einer unbequemen Künstlerin von Jens Büchsenmann

Sie begann ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung als Sekretärin und wurde schließlich eine der wichtigsten amerikanischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Alice Neel (1900 - 1984) widmete ihr Hauptwerk der Porträtmalerei und war zeitlebens bestrebt, das Innere ihrer Modelle nach außen zu kehren. Andy Warhol bezeichnete ihr Porträt von sich einst als das beste Bildnis, das von ihm existiere. Die Hamburger Deichtorhallen würdigen das Werk dieser Ausnahmekünstlerin mit der Ausstellung "Alice Neel - Painter of Modern Life" und zeigen erstmals die Höhepunkte aus all ihren Werksphasen in Deutschland.

Die Schau ist eine Sensation!

Die Malerin ist, obwohl sie ihr ganzes Leben lang wie besessen gemalt hat, beim großen Publikum immer noch weitgehend unbekannt. Dazu muss man wissen, dass es Frauen in der Kunstwelt immer besonders schwer hatten. Warum, kann man an den 110 Bildern, die zum ersten Mal in Hamburg zu sehen sind, ablesen: so direkt, so schockierend genau hinzugucken, das trauen sich sonst eher Männer. In einem Satz: Diese große Alice-Neel-Schau ist eine Sensation.

Zu unkonventionell für den Kunstbetrieb

Auch wenn sich Andy Warhol von ihr hat porträtieren lassen, war die alleinerziehende Mutter wohl zu unbequem, zu unkonventionell, um in der Kunstschickeria Manhattans ein Star zu sein. Sie wollte einfach ihr Ding machen.

Jeremy Lewison kennt Alice Neel wohl besser als jeder andere, außerhalb der Familie. Er verwaltet das enorme Werk der Malerin, hat etliche Ausstellungen organisiert und den hervorragenden Katalogtext geschrieben. Sie kannte nichts anderes als zu malen, erzählt Lewison: "Sie hatte einfach ihren Job als Sekretärin hingeschmissen und Kunst und Grafikdesign studiert."

Das Malen war für sie kein Beruf, sondern Leidenschaft. Eine Obsession. Sie musste einfach malen - einer von vielen Sätzen, die von ihr überliefert sind. Zu sehen und zu hören in einem Film, den ihr Enkel gemacht hat, der 39-jährige Andrew Neel. Er ist begeistert von der Auswahl der Bilder, noch größer als zuvor, in London, Amsterdam und Malmö.

Scharf und schmerzhaft-direkt

Ihren Enkel Andrew hat Alice Neel noch kurz vor ihrem Tod porträtiert - sie musste den sechsjährigen Zappelphilipp mit Schokolade bestechen.

Kinder hat sie überhaupt viel gemalt und gezeichnet, oft nackt, so wie sie halt sind - für Andrew Neel ganz normal in einer Künstlerfamilie. Ihn hat höchstens schockiert zu erleben, wie andere reagiert haben, oder zu erfahren, wie Ausstellungen von seiner Großmutter verboten wurden.

"Als wenn du bei ihnen auf dem Schoß sitzt, den jungen Paaren in New Yorker Stadtteilen wie Spanish Harlem oder Greenich Village", beschreibt Andrew Neel die Bilder: "Du sitzt am Bett der Schwangeren, der Nackten, die dich direkt anschauen. Oft sehr explizit, was die Anatomie betrifft, so scharf und schmerzhaft-direkt wie es höchstens Otto Dix gewagt hat."

Die Kunstgeschichte hat Alice Neel einfach ausgeklammert, sagt der Kurator aus New York. Denn sie war Kommunistin, hat Einwanderer und Arbeiter gemalt, Gesichter der Weltwirtschaftskrise. Man muss sich langmachen, genau hingucken, sagt Jeremy Lewison. Und dann kriegt diese Show etwas Hypnotisches. Alice Neel, die Vergessene, Unbequeme - sie ist ein Entdeckung!

