Stand: 09.02.2017 10:47 Uhr

Elbphilharmonie zwischen Architektur und Kunst von Melanie von Bismarck

Vor ziemlich genau einem Monat hat die Elbphilharmonie eröffnet - und nach wie vor sorgt das neue Hamburger Wahrzeichen für Begeisterung, Staunen, manchmal auch Kritik und - wie seit Jahren schon - für Diskussionen.

Die Hamburger Deichtorhallen zeigen jetzt eine Ausstellung mit Arbeiten von Künstlern, die sich mit der Elbphilharmonie auseinandergesetzt haben - in Form von Fotos, Filmen und Installationen.

Candida Höfer feiert mit ihren monumentalen Fotografien die reine Architektur. Tomás Saraceno präsentiert eine lebendige Spinne in ihrem Netz, das frappierend an Dachkonstruktionen der Architekten Herzog & De Meuron erinnert.

Künstlersichten auf die Elphi-Architektur

Zwölf sehr unterschiedliche Künstler, die sich alle mit Architektur beschäftigen, hat Deichtorhallenleiter Dirk Luckow eingeladen. Er verweist auf den uralten Austausch zwischen Architektur und bildender Kunst, "die gerade durch die denkerische Freiheit, das Visionäre und auch Gesellschaftsverbundene, was die Kunst hat, diesen Diskurs von Architektur und Kunst in Richtung Kunst denken kann und etwas sehr Nachhaltiges in unserem Kopf erzeugen kann, was über die tagesaktuelle Wahrnehmung der Elbphilharmonie deutlich hinausgeht."

Im begehbaren Holzmodell "Kanalphilharmonie" des Hamburger Künstlerkollektives baltic raw org sind gesammelte Kommentare zur Elbphilharmonie zu hören. Und Alltagsgeräusche wie Wind und Schiffshupen, die aus dem Konzertsaal verbannt wurden.

