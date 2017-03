Stand: 21.03.2017 11:42 Uhr

"Kunsthalle ist vorrangig für Hamburger da" von Melanie von Bismarck

Als Christoph Vogtherr vor einem knappen halben Jahr Direktor der Hamburger Kunsthalle wurde, machte er klar: Schöne große Ausstellungen reichen ihm nicht. Der neue Direktor will grundsätzlich etwas verändern, will das Museum stärker als zuvor für die Bevölkerung öffnen. Noch mehr Hamburger als zuvor und auch neue Bevölkerungsschichten will er für die Kunst und die Kunsthalle begeistern. Schließlich ist ein Museum für alle da. Allerdings ist das von heute auf morgen nicht zu machen.

Christoph Vogtherr richtet gerade seine erste Ausstellung an der Kunsthalle aus. Ein ungewöhnliches Projekt. Mit dem richtungsweisenden Titel "Open Access" - genauer: offener Zugang. Der Kunsthallendirektor hat zwölf Hamburger dazu eingeladen, Werke aus der Sammlung auszusuchen, die ihnen wichtig sind.

Kunsthalle ist erstrangig für die Hamburger da

Der Kunsthallendirektor macht mit - er sei selbst neu in Hamburg.

Kunsthalle Kunsthalle meldet historischen Besucherrekord Im ersten Monat nach der Erweiterung besuchten rund 205.000 Menschen die Hamburger Kunsthalle - ein historisches Rekord-Ergebnis. Der Eintritt in die Kunsthalle war in dieser Zeit kostenlos (31.05.2016). mehr

Im Mai 2017 soll die Ausstellung eröffnet werden. Er kündigt an: "Es geht mir darum, dass die Hamburger Kunsthalle ein Museum für die Hamburger und Hamburgerinnen ist. Natürlich auch für die Touristen, aber vorrangig sind wir mal für die Stadt da und für die Menschen, die hier wohnen."

Auch Menschen, die sonst nie ins Museum gehen, will Vogtherr für die Kunst und die Kunsthalle begeistern. Allerdings weiß er aus Erfahrung: Dafür muss man dicke Bretter bohren. "Man braucht langfristige Partner, zum Beispiel in den Schulen", erklärt der Direktor. Diese langjährigen Partnerschaften könnten dazu führen, dass irgendwann die Schüler ihre Familien mitbrächten. Das sei eigentlich der Punkt, den man erreichen wolle.

Aktivere Rolle für Bürger in Museen

"Open Access" ist ein Schritt in eine neue Richtung. Viele Museen weltweit arbeiten in dieselbe Richtung, mit ihnen sucht der Kunsthallendirektor das Gespräch. Er weiß: Wenn man Bürger einlädt, im Museum eine aktive Rolle zu spielen, gibt es einiges zu bedenken. Wer erklärt zum Beispiel Außenstehenden, wie sie sich in der Sammlung, also im Depot und in der Datenbank, zurechtfinden können? "Dazu müssen wir das Haus neu aufstellen. Denn da kommt es zu Momenten, in denen wir unsere eigene Arbeitsweisen ändern müssen."

Das Museum als Organismus, in dem alles miteinander zusammenhängt: "Open Access" ist nur der Anfang einer Neujustierung. So wird im Haus auch über mögliche neue Vermittlungsmethoden für größere Gruppen diskutiert. Dabei, so Vogtherr, werden neue Medien und das Internet eine wichtige Rolle spielen. Seine erste Ausstellung organisiert der Direktor mit der Abteilung Bildung und Vermittlung. Vermittlungsarbeit hat an der Kunsthalle eine lange Tradition, steht aber heute vor neuen Herausforderungen: "Jede Bildung und Vermittlung ist nur so gut, wie ihre Beziehung zur Gesellschaft. Wenn sich die Gesellschaft ändert, muss sich auch die Beziehung ändern. Im Moment ändert sich unsere Gesellschaft sehr schnell und sehr spürbar, und zwar in den Medien; in der Zusammensetzung, eigentlich in allem, was uns heute definiert. Da ist der Wandel zwingend notwendig."

Mehr zur Kunsthalle Warten als kreativer Zustand 17.02.2017 10:00 Uhr Hamburger Kunsthalle Warten - nicht nur ein Zustand, sondern auch Quelle von Kreativität. Die Hamburger Kunsthalle widmet diesem Phänomen Skulpturen, Fotografien und Installationen von 23 internationalen Künstlern. mehr Kunsthalle: 2017 startet mit Tizian und Bordone Die Hamburger Kunsthalle startet mit einem Highlight in die neue Saison: Im Februar werden unter anderem Werke von Tizian und Bordone gezeigt. Eine andere Ausstellung widmet sich dem Warten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 21.03.2017 | 19:00 Uhr