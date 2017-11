Stand: 16.11.2017 14:13 Uhr

Affordable Art Fair: Große Kunst zu kleinem Preis

Zum sechsten Mal präsentiert die Affordable Art Fair bis zum 19. November in den Hamburger Messehallen zeitgenössische Malerei, Grafiken, Fotografien und Skulpturen von bekannten Künstlern und interessanten Newcomern. 80 Galerien aus 14 Ländern sind in diesem Jahr auf dieser Verkaufsmesse vertreten.

Rundgang über die Affordable Art Fair 2017



































Kunst für alle: “Affordable” zu deutsch “erschwinglich” soll sie sein. Ausgewählte Drucke fangen bereits bei 100 Euro an. Die Obergrenze liegt bei 7.500 Euro. Dafür bekommt man aber auch Werke namhafter Künstler, wie von zum Beispiel Gerhard Richter, Christo oder dem Streetartist XooooX. Messedirektor Oliver Lähndorf ergänzt: "Die Funktion der Affordable Art Fair ist es auf jeden Fall, neue Kunstinteressierte an Kunst heranzuführen, an die Galerien und tatsächlich für Kunst zu begeistern."

5.000 Quadratmeter stehen dafür zur Verfügung - etwa so viel Ausstellungsfläche wie die Hamburger Galerie der Gegenwart. Und auch der künstlerische Nachwuchs wird gefördert. Die Sektion “Emerging Artists” bringt junge Künstler ohne Galerie aber mit großem Talent auf den Kunstmarkt, erklärt die Kuratorin Isabel Deimel: "Also tatsächlich werden die hier abgegriffen von den Galerien, das ist jetzt bestimmt schon bei zehn Künstlern passiert."

