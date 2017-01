Stand: 19.01.2017 15:57 Uhr

Methling: Bald "Uecker-Box" in Rostock

Laut Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) steht die Finanzierung für das geplante Uecker-Museum in Rostock. Methling sagte NDR 1 Radio MV, die Bausumme von etwa zwei Millionen Euro sei eine Zahl, die zu Rostock passen würde. Die sogenannte Uecker-Box soll in Rekordzeit gebaut werden, so dass sich Rostock möglichst zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr schon damit schmücken kann.

Heimathafen für Uecker-Zyklus zu Lichtenhagen

Der im mecklenburgischen Wendorf bei Crivitz geborene Objektkünstler Günther Uecker ist begeistert davon, dass hier sein weitgereister Werkzyklus "Der geschundene Mensch" eine Heimstadt finden soll. Die 14 Objekte thematisieren die ausländerfeindlichen Übergriffe von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992. Die Werke waren im Sommer 2016 in der Kunsthalle ausgestellt worden.

Betonkasten als Ausstellungsraum

Künftig sollen sie auf dem Gelände der Kunsthalle in der "Uecker-Box", einem teils unterirdisch gebauten funktionalen Betonkasten, präsentiert werden. Über weitere Werke des 86-jährigen Künstlers sind noch keine Entscheidungen gefallen.

Uecker hoch zwei?

Aber in Mecklenburg Vorpommern sind nicht Wenige irritiert: erst im vergangenen Sommer hatte sich Schwerin auch ein Uecker-Museum zugelegt, den sogenannten Uecker-Bau, ein Anbau des Staatlichen Museums nahe des Schlosses. Der Chef des Staatlichen Museums will sich nicht dazu äußern, was das nun für Uecker in Schwerin bedeutet. Oder ob die Werke vielleicht nach Rostock verliehen werden.

Kultusministerin Birgit Hesse (SPD) unterstützt das Rostocker Vorhaben: "Ich denke, es ist eine sinnvolle Ergänzung und ich freue mich einfach, wenn wir Uecker in MV zeigen können, ob nun an ein, zwei oder drei Standorten." Uecker gehöre zu uns und insofern sei es selbstverständlich, dies zu fördern, sagte sie dem NDR.

Uecker: Ziel der Sehnsucht ist Heimkehr

Günther Uecker wird auch wieder von seinem Wohnort Düsseldorf nach Mecklenburg kommen, wenn er gesund ist. Im hohen Alter bedeutet es ihm sehr viel, in seiner mecklenburgischen Heimat zu Hause zu sein. "Die Sehnsucht hat mich aus Mecklenburg herausgesehnt in die Welt, aber das Ziel der Sehnsucht ist die Heimkehr", so formuliert es Uecker. Heimkehren möchte der Künstler spätestens zur Eröffnung der "Uecker-Box" in Rostock im Jahr 2018.

