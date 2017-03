Stand: 02.03.2017 19:09 Uhr

Made in Germany Drei: So arbeitet die Kunstszene

Wenn sich eine Ausstellung als Gegenpol zur Kasseler Weltkunstausstellung documenta versteht, liegt die Latte denkbar hoch. Das Ausstellungsprojekt "Produktion. Made in Germany Drei", die im Juni nach Hannover kommt, strebt genau diesen Vergleich an - und findet deshalb ungefähr zeitgleich mit der Leistungsschau für internationale zeitgenössische Kunst statt. Bei der dritten Auflage des Projekts stehen die Produktionsbedingungen deutscher Künstler im Fokus. Die Installationen, Film- und Videoarbeiten und Skulpturen werden im Sprengel Museum, im Kunstverein Hannover und in der kestnergellschaft zu sehen sein.

Erstmals mit kulturellen Partnern

Insgesamt drei Schwerpunktthemen haben die Kuratoren definiert: "Raum", "Zeit" sowie "Produktionsstruktur". Erstmals haben die Initiatoren der "Made in Germany" sich dafür Unterstützung bei Kulturpartnern gesucht: Das Schauspielhaus Hannover, das Festival Theaterformen und sowie die KunstFestSpiele Herrenhausen sollen das Programm mit spartenübergreifenden Projekten ergänzen und so die wandelnden Produktionsbedingungen von Theater und Performance aufzeigen.

Zehntausende Besucher erwartet

Zu den Künstlern die bei "Made in Germany Drei" auftreten, gehört auch das Berliner Kollektiv "Das Numen". Ihre Installation wandelt den Wind von 20 weltweiten Wetterstationen in Klänge um. Insgesamt sollen mehr als 30 künstlerische Positionen vorgestellt werden. In den Jahren 2007 und 2012 hatte die Schau Zehntausende Besucher nach Hannover gelockt. Alle teilnehmenden Künstler, der Name lässt es vermuten, leben und arbeiten in Deutschland.

Made in Germany Drei: So arbeitet die Kunstszene Bei der Kunstausstellung "Produktion. Made in Germany Drei" stehen die Produktionsbedingungen deutscher Künstler im Fokus. Das Projekt ist bis zum 3. September in Hannover zu sehen. Öffnungszeiten: Täglich und an Feiertagen 12 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Es gelten die Öffnungszeiten der jeweiligen Häuser.

kestnergesellschaft, Goseriede 11

und im Kunstverein Hannover, Sophienstraße 2. In meinen Kalender eintragen

