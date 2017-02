Stand: 25.02.2017 11:24 Uhr

Lovis Corinth: Der nackte Körper, wiederentdeckt

Der nackte Mensch im Atelier, beim Baden, feiernd und im Sterben liegend: Lovis Corinth wollte provozieren, so die Ausstellungsmacher aus dem Landesmuseum in Hannover. Dort widmet sich die Ausstellung "Nackt und bloß" dem Akt in Corinths Werk. Sie werden den Werken anderer impressionistischer Künstler wie Auguste Renoir und Edgar Degas gegenübergestellt. So zeige sich eine Epoche im Umbruch zwischen Kunsttradition und dem Beginn der Moderne, zwischen Prüderie und aufkommender Freikörperkulturbewegung, so Museumsdirektorin Katja Lembke.

Erste Ausstellung Corinths Aktmalerei

Lovis Corinth wurde 1858 im ostpreußischen Tapiau geboren. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Impressionisten. "Nackt und bloß" sei die erste Ausstellung, die sich speziell der Aktmalerei Corinths widmet, so Lembke. Sie sei eines der zentralen Motive im Werk des Künstlers, heißt es. Ausgestellt würden einige noch nie gezeigte Arbeiten des Impressionisten sowie Leihgaben anderer Sammlungen.

Corinths Expressionismus als entartete Kunst

Der Impressionist Corinth wendete sich später dem Expressionismus zu - dadurch galten seine Werke in der Zeit des Nationalsozialismus als entartet. Eine Reihe von Bildern ging verloren oder wurde zerstört.

