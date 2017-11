Stand: 02.11.2017 08:00 Uhr

Fotograf Hans Pölkow erhält Kulturpreis MV von Axel Seitz

In den vergangenen Jahrzehnten hat Hans Pölkow Schauspieler, Sänger, Komponisten, Dirigenten und Maler fotografiert. Zahlreiche Weltstars standen vor der Kamera des 1935 in Rostock Geborenen: Ute Lemper, Marianne Hoppe und Juliette Greco, Claudio Abbado, Leonard Bernstein und Otto Niemeyer-Holstein. Nun erhält Pölkow den Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

In den 1950er-Jahren arbeitete Pölkow zunächst am Städtischen Museum seiner Heimatstadt und bei der Zeitung "Der Demokrat". Bis 1961 studierte er dann Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Rostock sowie in Berlin. Dann arbeitete er hauptberuflich als freischaffender Kulturjournalist und Fotograf - vor allem in Berlin. 2002 zog er in seine mecklenburgische Heimat zurück und lebt seither in Sarmstorf bei Güstrow. Nun wird ihm eine große Ehre zuteil: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird dem Fotografen den mit 10.000 Euro dotierten Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 29. November in Schwerin überreichen.

Förderpreis für Greifswalder Verein

Die Ehrung gibt es in Mecklenburg-Vorpommern seit 1994. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Grafiker Joachim John, die Dirigentin Romely Pfund sowie im vergangenen Jahr der Ballettdirektor am Theater Vorpommern, Ralf Dörnen.

Den Kulturförderpreis des Landes im Wert von 5.000 Euro erhält in diesem Jahr der Greifswalder Verein polenmARkT. Er organisiert das größte Festival mit polnischer Kultur in Deutschland, das in diesem Jahr vom 16. bis zum 25. November stattfindet. Dann feiert das Festival Jubiläum: Zum 20. Mal steht Greifswald zehn Tage lang im Zeichen der polnischen Kultur.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verleiht jährlich einen Haupt- und einen Förderpreis und würdigt damit die Leistungen einer Persönlichkeit oder Gruppe aus allen Bereichen von Kunst und Kultur. Der Förderpreis zeichnet besonders innovative Leistungen aus.

