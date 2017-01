Stand: 25.01.2017 22:27 Uhr

Hannover holt die besten Poetry-Slammer von Felix Klabe

"Reimende sollte man nicht aufhalten": Will man die ständig von Stadt zu Stadt reisende Poetry-Slam-Szene in wenigen Worten beschreiben, trifft es wohl dieser Ratschlag ziemlich genau. Er stammt aus der Feder von Tobias Kunze, einem der bekanntesten Slam-Poeten aus Hannover, vorgetragen bei der Pressekonferenz zur deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft. Die moderne Dichterschlacht findet in diesem Oktober in Hannover statt. Am Mittwoch stellten die Veranstalter das Programm des fünftägigen Wettstreits vor. Federführend ist der Verein Live Literatur Hannover mit dem Vorsitzenden Klaus Urban, der bei dem Presse-Termin mit Silben und Buchstaben spielte: "Hannover hat wirklich Glück, dass diese unselige Silbe 'ver', die sonst alles kaputt macht, hinten steht" - quer gedachte Zeilen in Anlehnung an Hannovers ganz großen, längst verstorbenen Dichter Kurt Schwitters und sein Hannover-Anagramm "Revonnah".

Sebastian 23: "Schwimmen ist Fliegen für Schwere" NDR Talk Show - 20.01.2017 22:30 Uhr Sebastian 23, der Gewinner der deutschsprachigen Meisterschaft im Jahr 2008: Er ist einer der erfolgreichsten Poetry-Slammer Deutschlands. Kostprobe gefällig?







Wer gewinnt, entscheidet das Publikum

110 Einzel-Teilnehmer und 20 Teams mit mehreren Dichtern kommen zwischen dem 24. und 28. Oktober nach Hannover. Sie tragen ihre selbst verfassten Texte vor. Mitmachen darf jeder, der sich qualifiziert - aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Wer am Ende gewinnt, entscheidet eine willkürlich gewählte Jury aus dem Publikum. Für die Auftritte stehen die großen Bühnen in Hannover bereit. Die Veranstalter schicken die Teilnehmer etwa in die Orangerie Herrenhausen und die prächtige Galerie an den englischen Gärten - dort, wo sonst klassische Orchester spielen oder etwa der ehemalige US-Präsident Barack Obama empfangen wurde.

"Eine Kunstform, die junge Menschen mitreißt"

So schlagen die Macher mit der Auswahl der Spielstätten die Brücke zwischen Poetry-Slam und Hochkultur. Schließlich ist der deutschsprachige Poetry-Slam seit 2016 ein Immaterielles Kulturerbe der UNESCO und "ein Format, eine Kunstform, die junge Menschen mitreißt", sagte Harald Härke, Kulturdezernent der Stadt Hannover, die Hauptförderer der Veranstaltung ist.

Zwischen Oper und Kulturzentrum

Und auch wenn das Finale in der Oper stattfindet - dort wurde bereits 22 Mal vor ausverkauften Rängen im Vers gesprochen -, ist auch das Kulturzentrum Faust Spielort. Gar vielmehr: "Es wird der Mittelpunkt des Festivals werden", erklärte Henning Chadde, einer der Wegbereiter der Slam-Szene in Hannover. "Ich bin sehr stolz, dass Hannover als eine der aktivsten Slam-Städte im deutschsprachigen Raum Europas größtes Bühnen-Literatur-Festival ausrichten wird." Chadde selbst ist Mitinitiator von Hannovers erfolgreichstem Poetry Slam "Macht Worte!" - und gemeinsam mit Jörg Smotlacha von Faust, dem Journalisten Jan Sedelies, Slammer Kunze, Moderatorin, Bloggerin und Slammerin Ninia Binias Teil des Orga-Teams der deutschsprachigen Meisterschaft.

Hannover holt die besten Poetry-Slammer Weit mehr als 100 moderne Dichter messen sich im Oktober bei der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Hannover. Nun wurde das Programm vorgestellt. Der Vorverkauf läuft. Kartenverkauf: Opernhaus Hannover und www.slam2017.de Hinweis: Die Eröffnung findet am 24. Oktober 2017 im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2, 30159 Hannover, statt; die Vorrunden und ersten Halbfinals zwischen 25. und 26. Oktober an diversen Orte im Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover. Weitere Halbfinals: Am 27. Oktober in der Orangerie und Galerie Herrenhausen, Herrenhäuser Straße 3, 30419 Hannover. Die Finals: Opernhaus, Opernplatz 1, 30159 Hannover. In meinen Kalender eintragen

