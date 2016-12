Stand: 22.12.2016 16:25 Uhr

Ein Günther-Uecker-Museum in Rostock?

In Rostock kursiert die Idee, dem Werk des Künstlers Günther Uecker mit einem Museumsanbau an der Kunsthalle eine neue Heimstatt zu geben. Entsprechende Andeutungen hatte Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) auf seiner Jahresendpressekonferenz am Mittwoch gemacht. Offenbar handelt es sich dabei schon um etwas mehr, als einen bloßen Gedanken.

"Heimathafen" für weitgereiste Werkschau in Rostock

Anfang Juli hatte Günther Uecker seine weitgereiste Werkschau "Der geschundene Mensch" nach Rostock in die Kunsthalle gebracht. Aus gutem Grund: Anlass für die Auftragswerke waren die ausländerfeindlichen Pogrome in Rostock-Lichtenhagen 1992. Wer damals bei der Ausstellungseröffnung dem Künstler gut zugehört hat, der hätte schon eine Ahnung davon bekommen können, was nun für Aufmerksamkeit in der nationalen Museums-Szene sorgt: Die Ausstellung habe einen "Heimathafen" in Rostock gefunden, sagte Uecker seinerzeit. "Ursprünglich sollte sie in Schwerin in ein Gebäude auf Dauer eingefügt sein - und das steht auch noch offen. Aber der Herr Neumann (Uwe Neumann, Leiter der Kunsthalle Rostock; Anm. d. Red.) bemüht sich auch um eine ständige Herberge hier", so Uecker.

"Wir könnten sehr hochkarätige Arbeiten bekommen"

Die Bemühungen von Kunsthallen-Chef Neumann waren offenbar nicht umsonst: Seit Mittwoch wird öffentlich über einen Erweiterungsbau für die Rostocker Kunsthalle gesprochen - eigens gewidmet dem Werk des Malers und Objektkünstlers Uecker. "Es ist soweit konkret, dass wir es sehr gerne wollen und Herr Uecker es auch sehr gerne will. Aber es ist natürlich noch ganz viel Arbeit. Ich hoffe, dass wir dabei sehr wohlwollend unterstützt werden", sagte Neumann NDR 1 Radio MV. Die bereits in 57 Ländern gezeigte Ausstellung "Der geschundene Mensch" könnte das Zentrum der Exposition bilden. "Der Werk-Zyklus würde ein Bestandteil dieser Ausstellung sein - aber nicht nur. Es sind erste konkrete Gespräche mit Günther Uecker geführt worden, aber auch mit anderen Leihgebern. Es sieht sehr gut aus, dass wir - wenn wir so ein Haus hätten - sehr hochkarätige Arbeiten bekommen könnten", so Neumann weiter.

Rostocker Architekt legte Entwurf vor

Nach Angaben von Neumann gibt es auch schon ein erstes architektonisches Konzept. Demnach hat der Rostocker Architekt Tilo Ries einen Entwurf angefertigt. "Das wäre dann halb unterirdisch, so dass es sich in das Gefälle um die Kunsthalle gut einfügen würde und der Solitär-Charakter der Kunsthalle weiterhin erhalten bleibt", so Neumann. Zusammen mit dem Erweiterungsbau könnte dann ein "wunderbarer Zusammenhang" entstehen.

"Eine faszinierende Idee"

Doch der Museumsanbau würde natürlich auch Geld kosten. Von zwei Millionen Euro ist die Rede. 200.000 Euro soll die Kunsthalle bereits beiseite gelegt haben - eingeworben durch den Verkauf einer Grafikedition, die der Künstler als Spende zur Verfügung gestellt hat. Ein Grund mehr dafür, dass die Stadt mit symbolischem Schulterklopfen auf die Ideengeber zugeht. "Es ist eine sehr faszinierende Idee", sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze, "weil sie tatsächlich Rostock zu so etwas wie dem Uecker-Zentrum machen würde. Weil allein schon das Ansinnen, die Idee, auch ein ganz dolles Kompliment an Rostock als Kulturstandort ist - ein Kompliment, das wir gerade auf diesem Gebiet lange nicht bekommen haben."

Nach Angaben von Kunze ist es nicht ausgeschlossen, dass Rostock dafür auch kommunales Geld in die Hand nehmen würde. Was möglicherweise den notwendigen Rückenwind geben könnte, wenn es darum geht, zum Beispiel Stiftungsetats anzuzapfen, meint Uwe Neumann.

Und Schwerin?

Bleibt noch die Frage, was hat Rostock, was offensichtlich Schwerin als ursprünglich geplanter Standort nicht hat? Aus dem Staatlichen Museum Schwerin hieß es auf Anfrage des NDR, man werde zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kommentar zu dem Rostocker Vorhaben abgeben. Am Museum in Schwerin war im Sommer ein Anbau eröffnet worden, in dem wertvolle Arbeiten Ueckers dauerhaft ausgestellt werden. Die Rostocker Pläne könnten der Landeshauptstadt das Image als Uecker-Stadt streitig machen.

Guter Draht zwischen Rostock und Uecker

Eines ist offensichtlich: Der Künstler Günther Uecker hat in der Rostocker Kunsthalle Freunde gefunden. Keine schlechte Voraussetzung, wenn man ein Museum bauen will, findet Uwe Neumann: "Ich liebe ihn als Künstler und als Mensch. Er ist ein ganz wunderbarer, warmherziger Mensch. Ich denke, wir haben eine sehr gute Arbeitsebene und aus meiner Sicht natürlich auch eine freundschaftliche Ebene. Es ist für ein solches Projekt immer sehr hilfreich, wenn man gut und ähnlich miteinander kommuniziert."

Wie aus der Kunsthalle noch zu hören ist, soll Uecker auf eigenen Wunsch unmittelbar in die Planungen für den Neubau eingebunden werden. Es könnte schon Anfang des Jahres losgehen, heißt es. Fertigstellung des 800 Quadratmeter-Anbaus könnte Ende 2018 sein. Das sei sportlich, so Neumann, "aber machbar".

