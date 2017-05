Stand: 05.05.2017 11:18 Uhr

Ai Weiwei besucht Schweriner Duchamp-Sammlung von Kathrin Kahlke

Vor 100 Jahren drehte der Avantgarde-Künstler Marcel Duchamp ein Pinkelbecken um, nannte es "Fountain" und erklärte es zum Kunstwerk. Er sorgte damit beinahe für einen Skandal. Anlässlich dieses Jubliläums besuchte der chinesische Künstler Ai Weiwei am Donnerstag die größte europäische Duchamp-Sammlung im Staatlichen Museum Schwerin. Auch er wurde von Duchamps Arbeiten inspiriert.

Ai Weiwei: "Das Museum ist erstklassig!"

Lässig mit Turnschuhen an den Füßen und dem Smartphone in der Hand sitzt Ai Weiwei am Tisch und lächelt. Der Besuch im Staatlichen Museum in Schwerin sei eine große Chance, sagt er: "Das Museum ist erstklassig: die Leidenschaft, die Hingabe mit der sie sich hier der Duchamp-Sammlung widmen."

Der Kurator am Schweriner Duchamp-Forschungszentrum, Gerhard Graulich, konnte Ai Weiwei für das Gespräch zu Duchamp gewinnen: "Wir wussten, dass Ai Weiwei sehr an Marcel Duchamp interessiert ist und wir haben ihn gefragt, ob er mit uns 'Fountain' feiern will. Er ist mit dem Zug gekommen und wir sind erstaunt, dass er so unkompliziert zugesagt hat."

Von Marcel Duchamps Kunst inspiriert

Und dann erzählt Ai Weiwei von seiner ersten Begegnung mit Marcel Duchamp. Als er in den Achtziger-Jahren in Amerika studiert, lernt er dessen Werke kennen. Sie beeinflussen ihn so weit, dass er aufhört zu malen und andere Ausdrucksformen sucht: Fotografie und Installation. Bei Duchamp habe er gemerkt, dass Kunst nicht fest definiert ist, sagt Ai Weiwei, sondern dass sie Poesie ist, die das Herz berührt.

Kunst ensteht aus dem Alltag

Ebenso interessant war für Ai Weiwei die Erfahrung, dass Kunst aus dem entstehen kann, was man erlebt. Für jemanden, der wie er im sozialistischen Realismus ausgebildet wurde, war das neu. Ai Weiwei arrangierte Blumenvasen und Fahrräder oder breitete in der Londoner Tate Modern einhundert Millionen handgefertige Sonnenblumenkerne aus Porzellan aus.

In seiner Heimat China prangerte der 59-jährige Ai Weiwei das Fehlen von Meinungs und Redefreiheit an. Das führte dazu, dass er jahrelang nicht reisen durfte, 2011 in Haft saß und zum Staatsfeind wurde. Wie es heute um seine Sicherheit bestellt ist, dazu sagt Ai Weiwei in Schwerin nichts. In Berlin hingegen fühle er sich sehr wohl. Er lehrt dort als Gastprofessor an der Universität der Künste.

Dokumentarfilm über Flüchtlinge in Arbeit

Sein Schweriner Publikum hört ihm gerne zu, beschreibt ihn als selbstbewusst und redegewandt. "Es war hochinteressant", so eine Besucherin, "denn an ihm sehen wir, dass es diese sogenannte global Art nicht gibt. Er macht eine Kunst, die sich mit dem befasst, was seine Kindheit geprägt hat, was die Auseinandersetzung geprägt hat. Und, dass die dann global wird, das ist der Unterschied."

Er arbeite stets an vielen Projekten gleichzeitig, sagt Ai Weiwei. Meist bliebe gar nicht die Zeit, die eigenen Ausstellungen anzuschauen. Allein zwanzig Drehteams arbeiteten für seinen Dokumentarfilm über Flüchtlinge - überall auf der Welt. Aktuell zeigt er in Prag eine Installation mit einem siebzig Meter langen Schlauchboot mit mehr als zweihundert überlebensgroßen, aufblasbaren Figuren von Schutzsuchenden.

Für seinen Besuch in Schwerin habe er das erste Mal Berlin verlassen: "Das Publikum war wirklich toll, und das in so einer kleinen Stadt! Wirklich ein sehr schönes Erlebnis für mich." Ai Weiwei in Schwerin, ein seltener und ein besonderer Besuch. Für den Künstler wie für sein Publikum - das ihn zumindest ein bißchen näher kennenlernen durfte.

