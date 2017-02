Stand: 20.02.2017 14:23 Uhr

Pop aus Nordfriesland: Kaum Geld, aber Bock von Ocke Bandixen

Die Musik der Hamburger Band OVE klingt ein bisschen wie die von Element of Crime - ist aber jünger und überraschender. Hinter OVE steht der Sänger Ove Thomsen, der aus einem Dorf in Nordfriesland stammt und seit einigen Jahren in Hamburg lebt. Eine Begegnung.

Sänger und Gitarrist Ove Thomsen und der Schlagzeuger Robert Weitkamp sehen nicht unglücklich aus mit ihrer Leidenschaft: Musikmachen - intelligente, gewitzte Popmusik. Thomsen sagt: "In unserem Genre kann man nicht von Job sprechen, sondern man muss wohl schon von bedingungsloser Leidenschaft sprechen. Das Allerwichtigste ist: durchhalten. Und die Leute, die wirklich durchhalten, die landen auch irgendwo."

Auf Tournee mit angesagten Indie-Bands

OVE sind im Moment als Vorband auf vielen deutschen Bühnen gelandet: Sie sind auf Tournee mit den beiden hochgelobten Indie-Bands Die Höchste Eisenbahn und Von wegen Lisbeth. Eine Chance. Und ein weiterer Schritt. Denn Sicherheit, wie bei einer Tanzkapelle oder sogenannten Top-40-Band, die gibt es nun mal nicht. Ove Thomsen gibt zu bedenken: "Allein, weil es eben nicht Top-40 ist, wo man jeden Abend sagen kann, es wird ein paar Öcken geben. Sondern, weil klar ist, da wird nicht so viel übrig bleiben. Aber wenn ihr Bock habt, seid dabei."

Kaum Öcken, also Geld. Aber dafür Bock. So unverstellt und frisch klingen auch die Lieder von OVE. Um den Traum von der Musik auszuleben war für den Mitte 20-jährigen Thomsen eines klar: raus aus Nordfriesland! In Hamburg traute er sich zunächst bei Singer-Songwriter-Slams auf kleine Bühnen. Und traf seine Bandkollegen im Hamburger Popkurs, der Keimzelle für viele andere Bands wie Seeed mit Peter Fox oder Wir sind Helden. Es passte einfach. "Da ging es mir eher darum, Gleichgesinnte kennenzulernen, die halt alles auf eine Karte setzen wollen. Die sich diesem Wahnsinn beugen", erzählt Thomsen lachend.

Ove Thomsen schreibt in seinen Liedern über Blicke auf die Köhlbrandbrücke; über Pflanzen als Mitbewohner und immer wieder darüber, wie ihm Menschen begegnen. Wie Schlagzeuger Robert spielt auch er noch in einer anderen Band. Bei Torpus, der Band seines Gitarristen Sönke. Eine Art musikalisches Carsharing. Ihr sehr lustiges erstes Video hat die Band in der nordfriesischen Heimat gedreht: nachts im Husumer Schwimmbad, unterstützt von einer Gruppe ausdauernder Synchronschwimmerinnen, den Fördenixen aus Flensburg. Am Ende des Videos springt Ove ins Wasser. Es ist kalt. Aber nicht zu sehr.

