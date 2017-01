Stand: 24.01.2017 10:51 Uhr

Positive News sollen den Briten Mut machen von Jens-Peter Marquardt

Seán Dagan Wood zeigt das Cover der gerade herausgekommenen neuesten Ausgabe der "Positive News", der "Positiven Nachrichten". Auf dem Cover ist die islamische Comic-Heroine Miss Marvel vor einer US-Flagge abgebildet, darunter die Frage: Breakdown. Or Breakthrough? Zusammenbruch oder Durchbruch. Der Leitartikel des Magazins findet sogar in der deprimierenden Weltlage Ansätze und Inspiration für positives Engagement: "Das ist jetzt eine Gelegenheit, noch einmal darüber nachzudenken, wie unsere Welt funktioniert und was wir zusammen tun können. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf Empathie aufbaut und nicht beherrscht wird von Hass und Furcht", erklärt Seán Dagan Wood.

Projekte soll Lesern Mut machen

"Positive News" gibt es schon seit 1993 - da war Constructive Journalism auch in Großbritannien noch ein Fremdwort. Die ersten positiven Nachrichten hat damals Shauna Crockett-Burrows an ihrem Küchentisch verfasst und als Zeitung gratis unter die Leute gebracht. Daraus geworden ist jetzt ein Vierteljahres-Magazin mit einer Auflage von 6.000 Exemplaren. Ein kleines, aber feines Projekt, das den Lesern Mut machen soll. Zum Beispiel mit der Geschichte über eine Frau mit Down-Syndrom, der man jahrelang gesagt hatte, sie könne keine Lehrerin werden, die aber jetzt Lehrerin ist.

Giselle Green freut sich über solche Geschichten. Sie war mal Nachrichtenredakteurin bei der BBC - jetzt versucht sie, im Auftrag des Rates für ehrenamtliche Organisationen lösungsorientierten Journalismus in Großbritannien zu fördern - die freiwilligen Helfer, die sich zum Beispiel um Suzidgefährdete oder auch um traumatisierte Ex-Soldaten kümmern, seien schließlich eine sprudelnde Quelle für konstruktiven Journalismus - und damit eine wichtige Ergänzung zu der allein auf Kritik fixierten Berichterstattung in Großbritannien. Denn die habe zum Beispiel auch zum Austritt des Landes aus der EU beigetragen: "Viele britische Medien haben jahrelang auf die EU und auf die Zuwanderer eingeschlagen. Da war es doch kein Wunder, dass die Leute hier ein völlig falsches Bild davon bekommen haben, was die Europäische Union wirklich tut."

Die positiven Geschichten kommen an

Sowohl die BBC als auch der links-liberale Guardian haben jetzt Constructive-Journalism-Projekte aufgelegt - der Guardian hat seit dem vergangenen Sommer auf seiner Website die Rubrik "Half Full", abgeleitet von dem Glas, das nicht halb leer, sondern halb voll ist. Die Reporter beschreiben dort zum Beispiel Wege aus dem Alkoholismus, oder wie es die Menschen in Indien geschafft haben, wieder einen sauberen Strand in Mumbai zu bekommen. Mark Rice-Oxley ist der verantwortliche Redakteur für "Half Full": "Unsere Leser lieben die Rubrik", schwärmt er. "Schon nach unserer ersten Geschichte wurden wir mit Zuschriften überflutet. Ein Abonnent schrieb, er sei gerade dabei gewesen, sein Abonnement und seine Mitgliedschaft im Guardian-Club zu kündigen, als er die neue Serie gesehen habe - das seien genau die Geschichten, auf die er gewartet habe."

Lösungsorientierte Storys die Ausnahme

Die besten "Half Full"-Stories schaffen es auch in die gedruckte Auflage des Guardian. Insgesamt aber seien solche lösungsorientierten Geschichten immer noch große Ausnahmen in der britischen Medienlandschaft: "Zu Weihnachten hat die britische Presse nach diesem schlimmen Jahr 2016 verzweifelt nach Geschichten gesucht, die nicht ganz so schlimm waren", so Rice-Oxley. Doch damit sei es schon an Neujahr wieder vorbei gewesen. Trotzdem - er glaubt, dass auch die Konkurrenz irgendwann dem Beispiel des Guardian folgen wird.

"Positive News"-Chefredakteur Seán Dagan Wood ist da ohnehin optimistisch, schon aus Prinzip: "Natürlich müssen wir wissen, wo die Probleme liegen, beim Klimawandel oder der weltweiten sozialen Ungerechtigkeit zum Beispiel, aber wir müssen auch erfahren, wo es bereits Fortschritte gibt, sonst werden wir von den Problemen überwältigt und gelähmt."

