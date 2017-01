Meinung: Muss Journalismus konstruktiver werden?

Prof. H. Schymroch, Laboe

Only bad news are good news! Aber nur, weil viele wenig gebildete Menschen sich daran aufgeilen zu sehen, wie andere Menschen leiden oder sterben. Wenn man also Quote und dadurch Kasse machen will, muss man schlechte Nachrichte aus der ganzen Welt bringen, und wenn es auch nur drei Tote bei einem Bahnunfall in Kirgisien sind. Ich sehe mir außer lokalen keine Nachrichten mehr im Fernsehen an sondern scrolle sie am Rechner durch und wähle was ich sehen will.