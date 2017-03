Gewinnen Sie eine Statisten-Rolle bei "Rote Rosen"!

Ob "Der Hauptmann von Köpenick", "Das Herz von St. Pauli" oder "Der Tatortreiniger": Seit 70 Jahren produziert Studio Hamburg erfolgreiche Filme und TV-Serien. Damit zählt es zu den ältesten deutschen Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften.



Sie kennen sich aus mit den Filmen und Serien aus den Hamburger Studios? Dann stellen Sie Ihr Wissen im Quiz auf die Probe! Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnen Sie eine Statisten-Rolle in der beliebten TV-Serie "Rote Rosen". Gedreht wird in Lüneburg Ende März/Anfang April. Der genaue Termin wird mit der Gewinnerin/dem Gewinner noch abgesprochen. Die Anreise ist im Gewinn nicht eingeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 5. März 2017 um 23.59 Uhr. Viel Glück!



