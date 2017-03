Stand: 27.03.2017 06:47 Uhr

Ausstellung zeigt "Goldenen Brief" in Hannover

Jetzt wird es offiziell: Der "Goldene Brief", einer der Schätze der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover, bekommt am Mittwoch die offizielle Urkunde der UNESCO überreicht. Das wertvolle Stück wurde von dem internationalen Komitee in das "Memory of the World"-Register (Gedächtnis der Welt) aufgenommen. Ab Donnerstag, 30.März, ist das historische Dokument in der Ausstellung mit dem Titel "Drei Länder, zwei Könige und ein Missverständnis - der Goldene Brief" zu sehen.

Brief des birmanischen Königs Alaungphaya

Bei dem "Goldenen Brief" handelt es sich um ein Dokument, dass der birmanische König Alaungphaya im Jahr 1756 an den britischen König Georg II. schrieb. Er besteht aus purem Gold und ist mit kostbaren Rubinen verziert. Alaungphaya bietet der Britischen Ostindien-Kompanie darin einen befestigten Handelsstützpunkt in seinem Königreich an. Der Bibliothek zufolge dauerte die rund 20.000 Kilometer Reise des Briefs fast zwei Jahre. In London angekommen sei der Brief jedoch unbeantwortet geblieben und landete schließlich in der Königlichen Bibliothek in Hannover.

Ausstellung zeigt politische Situation

Die Ausstellung geht auch auf die Geschichte hinter dem wertvollen Schreiben ein. Dazu will die Bibliothek die politische Situation in Birma, dem heutigen Myanmar, sowie die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover darstellen. Der "Goldene Brief" sei lange Zeit falsch verstanden worden, heißt in einer Mitteilung der Bibliothek. Zeitweise habe das Dokument sogar als verschollen gegolten.

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover zeigt in einer Ausstellung die Geschichte des "Goldenen Briefes". Das wertvolle Dokument wurde in das UNESCO-Register aufgenommen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr

Sonnabend 10 bis 15 Uhr In meinen Kalender eintragen

