Stand: 16.12.2016 13:40 Uhr

Die besten Kinofilme des Jahres 2017 von Patricia Batlle

Das Kinojahr startet auf einem riesigen Raumschiff. Jennifer Lawrence und Chris Pratt müssen in "Passengers" eine Weltraummission erfüllen. Bunt-fröhlich geht es weiter mit "La La Land". Ryan Gosling und Emma Stone tanzen und singen sich durch Los Angeles und beleben das Musical-Genre in Technicolor neu. Kristen Stewart begegnet Lars Eidinger im Mystery-Thriller "Personal Shopper" und die Jungs aus "Trainspotting" treiben erneut ihr Unwesen. Im Dezember trifft Rey (Daisy Ridley) auf Luke Skywalker (Mark Hamill) in "Star Wars: Episode VIII".

Die 25 besten Filme 2017



















































Martin Scorsese und Ridley Scott mit neuen Filmen

Bewegende Geschichten im epischen Format versprechen die neuen Filme von Martin Scorsese und Christopher Nolan ("Interstellar"). Scorsese erzählt im Historiendrama "Silence" von drei Jesuiten im Japan des 17. Jahrhunderts. Nolan verfilmt eine einzigartige Evakuierungsaktion von 1940 in "Dunkirk". Um geniale Mathematikerinnen der NASA geht es in "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen". Ridley Scott präsentiert im Sommer sowohl "Alien: Covenant", als auch seine viel diskutierte Produktion "Blade Runner 2049", bei der "Arrival"-Regisseur Denis Villeneuve Regie geführt hat. Stoff für Blockbuster-Kino bieten der Actionthriller "Kong: Skull Island" mit Samuel L. Jackson, die Märchenverfilmung "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson, eine Rettungsmission für "Wonder Woman" und nicht zuletzt die erste Leinwandadaption von Stephen Kings Fantasy-Epos "Der dunkle Turm" mit Idris Elba als Revolvermann.

Liste: Die wichtigsten Filmstarts 2017 im Überblick Film Start Regie Genre Passengers 05.01. Morten Tyldum Science Fiction La La Land 12.01. Damien Chazelle Musical Manchester By The Sea 19.01. Kenneth Lonergan Drama Hidden Figures 19.01. Theodore Melfi Historisches Drama Personal Shopper 19.01. Olivier Assayas Mistery/Thriller Jackie 26.01. Pablo Larraín Drama/Biografie Hacksaw Ridge 26.01. Mel Gibson Anti-Kriegsdrama Elle 02.02. Paul Verhoeven Psychothriller Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe 09.02. James Foley Erotikthriller Sieben Minuten nach Mitternacht 09.02. J.A. Bayona Horror, Fantasy Fences 16.02. Denzel Washington Drama Trainspotting 2 (T2 Trainspotting) 16.02. Danny Boyle Schwarze Komödie Bibi und Tina - Tohuwabohu Total 23.02. Detlev Buck Komödie Silence 02.03. Martin Scorsese Historisches Drama Logan 02.03. James Mangold Comic-Verfilmung Kong: Skull Island 09.03. Jordan Vogt-Roberts Action-Thriller Schöne und das Biest, Die 16.03. Bill Condon Märchenverfilmung Ghost In The Shell 30.03. Rupert Sanders Science Fiction Fast & Furious 8 13.04. F. Gary Gray Action Guardians of The Galaxy 2 27.04. James Gunn Comic-Verfilmung/Fantasy Die Frau des Zoodirektors 11.05. Niki Caro Drama Alien Covenant 18.05. Ridley Scott Science Fiction/Thriller Pirates of The Caribbean: Salazars Rache 25.05. Joachim Rønning, Espen Sandberg Fantasy/Action Wonder Woman 15.06. Patty Jenkins Comicverfilmung, Fantasy Ich einfach unverbesserlich 3 06.07. Kyle Balda Komödie Spider-Man 3: Homecoming 06.07. Jon Watts Comicverfilmung, Fantasy Dunkirk 27.07. Christopher Nolan Historisches Drama Planet der Affen 3: Survival 03.08. Matt Reeves Action Der dunkle Turm 10.08. Nikolaj Arcel Fantasy Blade Runner 20149 05.10. Denis Villeneuve Science Fiction Murder On The Orient Express 23.11. Kenneth Branagh Thriller Star Wars: Episode VIII 14.12. Rian Johnson Fantasy

Weitere Informationen 26 Bilder Das waren die besten Filme 2016 2016 bot eine Oscarrolle für Leonardo DiCaprio, lieferte eine neue "Star Wars"-Heldin, einen Haithriller mit Blake Lively und zwei mächtige Magier. Einer davon: Dr. Strange. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 04.01.2017 | 06:40 Uhr