Kino-Rückblick 2016: Quiz mit DVD-Verlosung

Das Jahr 2016 war ereignisreich mit Blockbustern wie "Zoomania", "Findet Dorie", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" sowie mit dem zum Magier mutierten Chirurgen "Dr. Strange". Leonardo DiCaprio holte den lang ersehnten Oscar in "The Revenant", Sandra Hüller und Peter Simonischek brachten viele in Maren Ades "Toni Erdmann" zum Lachen. Meryl Streep sang schief in "Florence Foster Jenkins" und Tom Hanks rettete viele Menschen in "Sully" und gleich die ganze Welt in "Inferno".



Haben Sie diese Filme im Kino gesehen - und was wissen Sie noch davon? Wissen Sie, welchen Gegenstand Dr. Strange immer bei sich führen sollte? Oder welchen Beruf der Held "Paterson" bei Jim Jarmusch ausübt? Dann haben Sie die Chance, eine DVD zu gewinnen. Wir stellen zehn nicht immer einfache Fragen. Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, aber nur eine ist korrekt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie alle zehn Fragen richtig beantwortet haben. Wer unsere Kino-Tipps liest, ist klar im Vorteil!



Einsendeschluss: Sonntag, 15. Januar 2017, 23 Uhr.



Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jeweils drei Exemplare der DVDs "Zoomania" (Regie: Byron Howard, Rich Moore) und "Toni Erdmann" (Regie: Maren Ade), beide jeweils mit einer Golden-Globe-Nominierung geadelt als jeweils bester Animationsfilm und bester fremdsprachiger Film. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Um die DVD "Toni Erdmann" gewinnen zu dürfen, ist ein Mindestalter von zwölf Jahren erforderlich.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.