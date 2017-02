Stand: 12.02.2017 15:57 Uhr

Oscar-Hoffnungen beim Hamburger Berlinale-Empfang von Patricia Batlle

Dicht an dicht drängt sich die norddeutsche Filmszene beim traditionellen Hamburger Filmbrunch bei der Berlinale. Wie jedes Jahr hat die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein am ersten Sonntag des Festivals zum Empfang geladen. Die rund 650 Gäste, darunter Schauspieler Peter Lohmeyer, NDR Intendant Lutz Marmor und Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, tauschen Neuigkeiten aus, knüpfen Kontakte und sprechen über Projekte oder Filme beim Berliner Filmfest.

Oscarkandidaten von "Unter dem Sand" beim Brunch

Mit unter den Gästen ist das Filmteam von Sam Garbarskis Komödie "Es war einmal in Deutschland", die am Wochenende Weltpremiere gefeiert hat. Ebenso die oscarnominierten Künstler des Filmes von Martin Zandvliet "Unter dem Sand": Produzent Malte Grunert, Kostümbildnerin Stefanie Bieder. und Hauptdarsteller Louis Hofmann. Beide Filme wurden mit Mitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHHSH) kofinanziert. "Es war eine der intensivsten Dreharbeiten, die ich je erlebt habe", sagt Hofmann im Gespräch mit NDR.de. Er fliegt Ende der Woche nach Los Angeles und kann es immer noch kaum fassen, dass sein Film "von den gefühlt wichtigsten Leuten der Filmbranche" unter die besten fünf Nominierten in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" gewählt wurde. Zur Erinnerung: Auch die Oscarhoffnung "Toni Erdmann" von Maren Ade wurde von der FFHHSH gefördert.

Maria Köpf: Top-Talente in Hamburg

Die Geschäftsführerin der Filmförderung Maria Köpf hebt die Stärken norddeutscher Künstler hervor: "An beiden für den Oscar nominierten Filmen waren Hamburger Kreative aus den Departments Maskenbild, Kostümbild, Produktion, Kamera und Szenenbild beteiligt, was zeigt, dass wir Top-Talente in der Region haben". Alleine auf der Berlinale laufen zehn von der FFHHSH geförderte Produktionen in fünf Sektionen. Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda ergänzt, wie wichtig die Filmförderung für den Norden ist. Im Gespräch mit NDR.de erinnert er daran, "was für ein starker Filmstandort Hamburg immer noch ist, wie viel relevantes Filmbusiness und was für tolle Drehorte wir da haben". Er ergänzt: "Wir müssen es schaffen, dass wir als Stadt entsprechend drehfreundlich sind. Die Filmförderung macht da einen sehr guten Job - ein Klima in der Stadt zu schaffen, in dem man merkt, Film ist hier willkommen. Film hat hier eine Heimat."

Folgeprojekt für "Nordlichter"-Künstlerinnen

Beim Empfang sind auch die norddeutschen Filmemacherinnen und Zwillinge, Martina und Monika Plura. 2015 haben die Absolventinnen der Hamburg-Media School die "Nordlichter"-Komödie "Vorstadtrocker" gedreht. In knapp zwei Wochen drehen sie ihre nächste NDR Koproduktion in Hamburg und Niedersachsen: Regisseurin Martina Plura erzählt: "Der Film 'Dreizehnuhrmittags' ist ein norddeutscher Western mit viel schwarzem Humor. Es gibt Schlägereien, Explosionen und jemand fliegt durch die Glasscheibe".

