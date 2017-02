Stand: 13.02.2017 17:48 Uhr

Dotschy Reinhardt über den Film "Django"

Paris 1943: Django Reinhardt ist der Star der Pariser Jazz-Szene. Selbst die deutschen Offiziere sind von seiner Musik begeistert. Entartet oder nicht, egal. Reinhardt wähnt sich als beliebter Künstler vor dem Rassenwahn der Nazis sicher, doch seine Auftritte sind eine Gratwanderung.

Als er nach Deutschland auf Tournee soll, lehnt er die Einladung ab. Aus politischen Gründen und weil der freiheitsliebende Egomane sich ungern von irgendwem etwas sagen lässt. Schließlich muss er doch aus Frankreich fliehen und sein Konzertleben für gewisse Zeit aufgeben.

Moderatorin Julia Westlake hat fürs Kulturjournal auf der Berlinale mit Dotschy Reinhardt, Jazzmusikerin und Verwandte von Django Reinhardt, über den Film gesprochen.

Hallo, Dotschy Reinhardt. Sie sind ja verwandt mit dem großen Jazzmusiker und Wegbereiter des europäischen Jazz, Django Reinhardt. Die Verfilmung seines Lebens wurde zur feierlichen Eröffnung der Berlinale ausgewählt. Was bedeutet dieser Verwandte Ihnen?

Dotschy Reinhardt: In musikalischer Hinsicht sehr viel. Ich hatte das Glück, mit seinen Kompositionen aufwachsen zu dürfen. Das war eine enorme Bereicherung, eine gute Basis für mein weiteres musikalisches Leben.

Der Film beschreibt eine besondere Episode aus dem Leben von Django Reinhardt. Was erwarten Sie davon?

Reinhardt: Ich erwarte eine Beleuchtung eines Teils seines Lebens, das man bislang kaum kennt. Wie wir wissen, war Django Reinhardt ein Sinto. Sinti wurden in der Nazizeit verfolgt und ermordet. Das traf natürlich auch Django Reinhardt. Ich kann nicht ganz so objektiv sein, was die Bewertung des Filmes angeht. Aber ich finde es sehr positiv, dass die Berlinale ihn bei der Eröffnung zeigt. Ich denke, er ist auf emotionaler und auch auf informativer Ebene sehr gelungen. Die Schauspieler sind toll und ich habe die Musik sehr genossen.

Wie wichtig ist die Musik selbst, für Ihre Familie, für ein Gemeinschaftsgefühl?

Reinhardt: Klar identitätsstiftend, gerade auch durch Django Reinhardt. Musik spielt dahingehend eine Rolle, dass man seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann und Dinge sagen kann, über die man in der Vergangenheit nicht reden konnte oder wollte.

