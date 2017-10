Stand: 13.10.2017 11:56 Uhr

Douglas-Sirk-Preis für Wim Wenders

Regisseur Wim Wenders wird heute Abend mit dem Douglas-Sirk-Preis des Filmfests Hamburg ausgezeichnet. Seine Werke stehen wie die kaum eines anderen Regisseurs für deutsches Autorenkino, heißt es in der Begründung der Jury. Mit der Auszeichnung werde auch sein Engagement für das europäische Kino und sein Einsatz für den deutschen Film geehrt. Im Schaffen des mittlerweile 72-Jährigen gibt es auch immer wieder Bezüge zu Hamburg und Norddeutschland.

Wim Wenders: "Streiten ist das Schönste" NDR Talk Show - 20.01.2017 22:30 Uhr Eine gepflegte Streitkultur gehört für Wim Wenders dazu. In seinen Augen muss man richtig Zunder geben können und dürfen.







Zu Wenders' bekanntesten Filmen gehören "Paris, Texas" (1984) und "Der Himmel über Berlin" (1987). Im Anschluss an die Preisverleihung feiert sein neuer Film "Submergence" mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und James McAvoy in den Hauptrollen Deutschland-Premiere. Der Liebesfilm nach dem Roman von J. M. Ledgard soll im Februar in die Kinos kommen.

Der Douglas-Sirk-Preis ist eine undotierte Auszeichnung, die seit 1995 jedes Jahr im Rahmen des Filmfestivals Hamburg verliehen wird. In den vergangenen Jahren wurden Filmgrößen wie Clint Eastwood, Jodie Foster, Jim Jarmusch oder Tilda Swinton ausgezeichnet.

Namensgeber Douglas Sirk (1897-1987) war ein deutsch-amerikanischer Regisseur, der 1937 aus Deutschland vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Anschließend gelang ihm eine erfolgreiche Karriere in Hollywood.

