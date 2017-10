Stand: 18.10.2017 10:50 Uhr

Filmfest Osnabrück: Fünf Tage, 84 Filme

Vor über 30 Jahren riefen einige Kino-Enthusiasten in Osnabrück die "Tage des unabhängigen Films" ins Leben, um sich am Hollywood-Mainstream abzuarbeiten. Damals hätte wohl keiner von ihnen geglaubt, dass sich die Veranstaltung zu einem etablierten Festival entwickelt. Das "Unabhängige FilmFest Osnabrück" ist zu einer Institution der Stadt geworden. Mehr als 6.000 Besucher kommen mittlerweile zu dem fünftägigen Festival.

Filme aus Asien und Italien

In Anwesenheit des Regisseurs, des gebürtigen Australiers Sam Voutas, startet am Mittwochabend das 32. Unabhängige Filmfest in Osnabrück mit dem Film "King of Peking". Die Aufführung ist zugleich die Deutschlandpremiere der bereits preisgekrönten Tragikomödie, teilten die Veranstalter mit. Vouta, der selbst in Peking aufgewachsen ist, setzt mit seinem Film der Raubkopie-Industrie ein augenzwinkerndes Denkmal.

Im Mittelpunkt stehen Filme aus Asien und Italien. 84 Produktionen werden insgesamt gezeigt, darunter 14 weitere Deutschland- und eine Weltpremiere, die sich mit Themen wie Widerstand, selbstbestimmtes Leben und Frieden auseinandersetzen.

Filme abseits des Mainstream

Die Dokumentation "The War Show" erzählt von einer syrischen Radio-DJane im friedlichen Kampf gegen Krieg und Unterdrückung. Das Jugenddrama "Die Beste aller Welten“, der im Wettbewerb für Kinderrechte gezeigt wird, beschäftigt sich mit dem Aufwachsen unter Süchtigen. Und die in Sibirien geborene Regisseurin Olga Delane wird "Liebe auf Sibirisch - Ohne Ehemann bist du keine Frau" zusammen mit ihrer Produzentin Linda Matern vorstellen. Bei einer Reise ins Dorf ihrer Kindheit versucht sie zu ergründen, was im bäuerlichen Mikrokosmos die Begriffe "Liebe", "Frau" und "Mann" bedeuten.

Alle Filme, die auf dem Festival laufen haben eines gemeinsam: Sie liegen abseits des cineastischen Mainstreams und haben damit oft keinen Platz im regulären Kinoprogramm.

NDR Produktion und Kurzfilme

Auch der NDR ist auf dem Festival mit dem Film "Könige der Welt" vertreten. Einem Film über Aufstieg, Fall und den Weg in die Normalität eines erfolgreichen Rockstars. Die Regisseure Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch werden auf dem Festival mit ihrem bewegenden Porträt von Maze, dem Ex-Frontmann der niedersächsischen Erfolgsband "Union Youth", erwartet.

"Könige der Welt" Ein paar Jungs aus einer deutschen Provinz schaffen es mit ihrer Garagen-Band bis nach L.A. Dann kam der brutale Absturz. Ein Musik-Drama von Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch.







Auch Kurzfilme stehen in diesem Jahr wieder auf dem Festival-Programm, deren Akteure auch in Osnabrück zu Gast sind. So kommt Caroline Schwarz vom Crowdfunding-Projekt "Mitarbeiter des Monats", Louis Philippe Maximilian Maron für "Drifting Away" und die letztjährige Gewinnerin des Kurzfilmpreises Sophie Linnenbaum mit ihrem neuesten Werk "PIX".

Elf Produktionen im Wettbewerb

Elf Produktionen bewerben sich um den mit 12.500 Euro dotierten "Friedensfilmpreis Osnabrück". Der Wettbewerb bildet den Mittelpunkt des Unabhängigen FilmFests. Weitere 19.000 Euro werden für den Filmpreis für Kinderrechte, zwei Publikumspreise und einen neuen Kurzfilmpreis ausgelobt.

Filmfest Osnabrück: Fünf Tage, 84 Filme Das "FilmFest Osnabrück" zeigt Filme, die sonst kaum gezeigt werden - aber nicht weniger gut sind. Im Mittelpunkt stehen Filme aus Asien und Italien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.10.2017 | 07:30 Uhr