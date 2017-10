Stand: 09.10.2017 17:01 Uhr

Gangster, ein Zar und ein Ötzi in Hamburg von Patricia Batlle

Der rote Teppich beim Filmfest Hamburg war am Wochenende so richtig auf Betriebstemperatur. Draußen Regen, drinnen volle Kino-Säle: Die Hamburger hatten Lust auf die großen Premieren. Zum Beispiel gab es Lars Eidinger als Zarensohn in der Weltpremiere von "Mathilda", Moritz Bleibtreu in "Nur Gott kann mich richten" als hartgesottenen Gangster zu sehen. Jürgen Vogel spielte den "Mann aus dem Eis".

In Felix Randaus Film spielt Jürgen Vogel den lebenden Ötzi. Zur Erinnerung: Die Gletschermumie wurde vor 26 Jahren in Südtirol bei einem Sensationsfund entdeckt und vor 5.000 Jahren ermordet. Regisseur und Drehbuchautor Randau hat sich ausgedacht, wie wohl dessen Leben verlaufen sein könnte. Jürgen Vogel - kaum wiederzuerkennen - spielt Ötzi mit zotteligem Bart als eine Art Clan-Oberhaupt. In Felle gehüllt, mit Pfeil und Bogen, stapft er durch die Rache-Geschichte. Und beim Dreh in den verschneiten Alpen, da war es vor allem: "kalt, aber sehr aufregend. Das ist ein richtiger Abenteuerfilm", erzählt Vogel.

Eigens eine Urform des Rätischen rekonstruiert

Für den Film haben Linguisten eine Urform der rätischen Sprache rekonstruiert. Jürgen Vogel sind die Steinzeitvokabeln inzwischen wieder entfallen: "Ich schmeiße immer alle Sachen raus, die nicht mehr wichtig sind für mich." Viel geredet wird im Film sowieso nicht. Die Wortfetzen klingen so ähnlich wie "Etamne, Helamu, Ritam Melka". Das Publikum fröstelt am Sonnabend im Cinemaxx-Kino bei der Ansicht der verschneiten Panoramen, ist aber begeistert. Maria Köpf, Chefin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein: "Ich fand den Film ganz großartig. Ich finde den Mut bewundernswert, über diese fast mythologische Figur einen Film und eine Geschichte zu machen, die nicht ausgedacht wirkt. Ich war total fasziniert".

Faszinierend für die Leinwand ist auch das Leben des letzten russischen Zaren, Nikolai II. Lars Eidinger präsentierte bei der Weltpremiere im Hamburger Passage-Kino den prächtigen, 25 Millionen Dollar teuren russischen Kostümfilm "Mathilde". Darin spielt er Nikolai II., der – nach einer wahren Geschichte - noch vor seiner Hochzeit - für die Ballett-Diva (Michalina Olszanska) entflammt. Mehr als 80 Drehtage hat Eidinger in Russland verbracht, eigens Russisch gelernt - auch, wenn er in der russischen Original-Fassung dann doch synchronisiert wurde. "Ich habe fast zwei Jahre in Russland gedreht", erzählt der Berliner über die Dreharbeiten.

Russischer Monumentalfilm mit Lars Eidinger als Nikolai II.

"Mathilde" ist eine bewegende Liebesgeschichte - mit tausenden Komparsen quasi ein Monumentalfilm, der vor der Krönung des Zaren spielt. Regisseur Alexei Uchitel hat den deutschen Schauspieler gecastet, nachdem er ihn bei einer "Hamlet"-Aufführung für sich entdeckt hatte. In Russland ist die Produktion nicht unumstritten. "Man muss wissen, dass Nikolai II. nachdem er von den Kommunisten umgebracht wurde, für heilig erklärt wurde. Und dass die orthodoxe Kirche einen Konflikt darin sieht, dass die Affäre von Nikolai II. mit der Ballerina Matilda Kschessinskaja thematisiert wird. Ein Heiliger kann keine Affäre haben", sagte Eidinger im NDR Fernsehen. Ende Oktober läuft das Drama in 2.000 Kinos in Russland an, in Deutschland Anfang November.

Jubel bei der Premiere von Yildirims Gangsterthriller mit Bleibtreu

Erst im Januar 2018 startet hingegen Özgür Yildirims heiß erwarteter Film "Nur Gott kann mich richten". Beim Filmfest feierte der knallharte Gangsterthriller Deutschlandpremiere. Es ist ein würdiger großer Bruder für Yildirims Langfilmdebüt "Chiko". Moritz Bleibtreu spielt cool den großen Bruder Ricky, der nach einer Zeit im Knast mit seinem kleinen Bruder ein großes Ding drehen soll. Eine clevere Polizistin, gespielt von Birgit Minichmayr, durchkreuzt jedoch seine Pläne.

Bleibtreu hat den umjubelten Film sogar produziert: "Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag zu dem, was man Genrekino in Deutschland nennen würde, gemacht haben. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat! Vielen Dank, Hamburg City, danke!" ruft der gerührte Hamburger in den ausverkauften Kinosaal am Dammtor. Gedreht wurde übrigens auch in Hamburg. Die Hansestadt ist aber kaum zu erkennen, weil die Geschichte auf den Straßen und in Clubs von Frankfurt am Main spielt.

