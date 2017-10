Stand: 11.10.2017 12:40 Uhr

Nordische Filmtage: Premiere mit VR-Brille von Thorsten Philipps

Die Nordischen Filmtage locken jedes Jahr mehr als 30.000 Besucher in die Kinos. In diesem Jahr sind vom 1. bis zum 5. November Filme aus Skandinavien und dem Baltikum zusehen. Der 100. Jahrestag der Republik Finnland ist einer der Schwerpunkte des diesjährigen Filmfestivals in Lübeck.

Premiere im 360-Grad-Kino

Neun Deutschlandpremieren sind es in der Kategorie "Serien". So wie "Monster" aus Norwegen, ein Film mit viel Blut und Gewalt. Festivalmanager Florian Vollmers hat bei der Programmvorstellung sogar eine Weltpremiere angekündigt. Zum ersten Mal sehen die Zuschauer einen Film im 360-Grad-Kino "Fulldome Film", der gepaart wird mit den Erlebnissen eines Zuschauers mit Virtual-Reality-Brille.

Der Eröffnungsfilm der 59. Nordischen Filmtage ist der schwedische Film "Träum weiter". Insgesamt konkurrieren in diesem Jahr 18 Filme um den NDR Spielfilmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist.

