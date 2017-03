Stand: 29.03.2017 14:00 Uhr

Sushi in Finnland - Kaurismäkis skurrile Welt Die andere Seite der Hoffnung , Regie: Aki Kaurismäki Vorgestellt von Katja Nicodemus

Auf der vergangenen Berlinale wurde "Die andere Seite der Hoffnung", der neue Film von Aki Kaurismäki gefeiert. Kaurismäki gewann den Silbernen Bären für die beste Regie.

Filmtrailer: "Die andere Seite der Hoffnung" Ein Syrer sucht in Finnland Asyl. Regisseur Aki Kaurismäki bevölkert in seinem Film "Die andere Seite der Hoffnung" die Leinwand mit ebenso stillen wie liebenswerten Helden.







Flüchtling trifft auf Restaurantbesitzer

Versteckt auf einem Kohlefrachter kommt ein syrischer Flüchtling in Helsinki an. Schwarzverschmiert sucht er zunächst einmal eine Dusche. Das ist die eine Geschichte in Kaurismäkis neuem Film "Die andere Seite der Hoffnung". Die andere handelt von einem Mann, der sich von seiner Frau trennt, sein Hemdengeschäft verkauft und sich seinen Traum erfüllt: Er kauft sich ein Restaurant. Die gleich mitverkaufte Belegschaft ist überrascht.

Erst nach einer Stunde werden sich die Geschichten von Khaled, dem Syrer aus Aleppo, und Wikström, dem frischgebackenen Restaurantbesitzer, kreuzen. Bis dahin gehen beide schweigsam ihres Weges. Flankiert werden sie von den satten Farben des Kaurismäki-Kinos, von Bildkompositionen, die ihre Wirkung mit stummfilmhafter Klarheit entfalten, von knappen Dialogen, die ganze Welten enthalten, von liebevollen Details.

Ein liebevoller Blick für Außenseiter

Wieder wirft Aki Kaurismäki einen liebevollen Blick auf randständige Figuren, auf Außenseiter. Wieder öffnet er mit seinen Bildern einen Sehnsuchtsraum für seine Figuren. Und wieder müssen seine Helden nicht viele Worte machen, um diesen Sehnsuchtsraum zu füllen. Über Khaled, den Syrer, erfahren wir nicht viel, außer, dass er seine Schwester sucht, von der er auf der Flucht getrennt wurde. Mehr als sein bruchstückhaftes Englisch verrät eine Szene im Flüchtlingsheim, in der er zur traditionellen Laute greift.

Schon immer war Aki Kaurismäki der Regisseur der einsamen Helden. Schon immer liebte er Figuren, denen nicht viel mehr bleibt, als ihr Stolz und ihre Würde. In "Die andere Seite der Hoffnung" gibt es eine wunderbare Szene, in der zwei verschiedene Formen der Würde und des Stolzes aufeinanderprallen. Wikström trifft Khaled. Ein Restaurantbesitzer begegnet einem Flüchtling, der sich der Abschiebung entzogen hat. Der eine kämpft um die Hoheit über seine Mülltonnen, der andere um seinen Schlafplatz.

Gelebte Solidarität

Schon immer war Aki Kaurismäkis Kino ein Kino der selbstverständlichen Solidarität. Auch in "Die andere Seite der Hoffnung" entsteht eine Solidargemeinschaft. Hier der auf sich gestellte Syrer - dort der Restaurantbesitzer und seine kleine Belegschaft. Es braucht nur wenige Dialogzeilen, um einem Menschen Rückhalt, eine warme Suppe und einen Job zu geben.

"Die andere Seite der Hoffnung" ist tatsächlich ein hoffnungsvoller Film. Aber er ist keineswegs naiv. Aki Kaurismäki führt vor, wie selbstverständliche Menschlichkeit aussieht. Seine liebevoll komponierten Bilder geben den Rückhalt dafür. An diesem Film ist alles Haltung und mit dieser Haltung lässt sich alles meistern. Auch die verunglückten Versuche eines kleinen finnischen Traditionsrestaurants, mit den modernen Zeiten zu gehen und auf Sushi umzustellen.

Die andere Seite der Hoffnung Genre: Drama Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Finnland Zusatzinfo: mit Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula Regie: Aki Kaurismäki Länge: 98 Min. FSK: FSK ab 6 Jahre Kinostart: 30. März 2017

