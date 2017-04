Stand: 13.04.2017 23:00 Uhr

Neuer "Star Wars"-Trailer zu Ostern?

Im US-Staat Orlando findet vom 14. bis zum 16. April 2017 eine Fan-Messe zum 40. Jubiläum der Premiere des ersten "Star Wars"-Abenteuers im Kino statt: 1977 erschien der Auftakt der Saga "Star Wars - Krieg der Sterne" von George Lucas zum ersten Mal im Kino. Auf der Messe werden mehrere Schauspieler des Epos erwartet. Dazu gehört etwa Mark Hamill, besser bekannt als Luke Skywalker. Zur Erinnerung: Das letzte offizielle "Star Wars"-Abenteuer "Das Erwachen der Macht" endete 2015 damit, dass Hauptdarstellerin Daisy Ridley alias Rey auf einer einsamen Insel auf den Skywalker Luke trifft. Medienberichten zufolge wird voraussichtlich auf der Messe am Karfreitag am frühen Abend (mitteleuropäischer Zeit) der erste Trailer zu "Star Wars VIII - Die letzten Jedi" veröffentlicht.

Kinostart des neuen galaktischen Abenteuers im Dezember

Zwar dürfte man erst ab dem 14. Dezember 2017 beim Kinostart des Filmes von Rian Johnson erfahren, was es mit Reys Kräften auf sich hat - ist die Macht mit ihr? Ebenso, was aus dem tapferen Piloten Poe (Oscar Isaac), dem Rebellen Finn (John Boyega) und dem Fiesling Kylo Ren (Adam Driver) geworden ist. Wie wird die Produktionsfirma mit dem Tod der Schauspielerin Carrie Fisher umgehen, die in "Star Wars 8" vorkommen soll? Erste Hinweise dürfte der erste Trailer bekannt geben. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von "Star Wars" gibt es für die Fans laufend Neuigkeiten.

