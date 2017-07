Stand: 14.07.2017 10:47 Uhr

Spider-Man - Guter Deal für zwei Mediengiganten Spider-Man: Homecoming , Regie: Jon Watts Vorgestellt von Anna Wollner

Erst war es Tobey Maguire, dann Andrew Garfield - jetzt zieht der Newcomer Tom Holland den hautengen Anzug von Spider-Man an. Zum dritten Mal gibt es eine filmische Neuauflage von Spider-Man. Spider-Man: Homecoming" heißt der Film. Der Titel ist auch eine Anspielung auf das Comic-Universum. Denn Spider-Man kehrt mit dem Film zurück ins Marvel Cinematic Universe (MCU), eine der erfolgreichsten Kinoreihe der Filmgeschichte.

Filmtrailer: "Spider-Man 3: Homecoming" Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) möchte endlich mehr sein, als der nette Retter für alle - oder nette Schüler. Tony Stark (Robert Downey jr.) unterstützt ihn dabei.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eigentlich gehört "Spider-Man" Sony. Denn der ursprüngliche Lizenzhalter, der Verlag Marvel, hat bis weit in die 90er-Jahre die Rechte an seinen Comic-Helden verkauft oder verliehen. Die X-Men gingen zum Beispiel an das Filmstudio Fox und Spider-Man an Sony. Erst Mitte der 2000er hat das neu gegründete Studio von Marvel, Marvel Studios, die Filmproduktion selbst in die Hand genommen und das Marvel Cinematic Univers (MCU) erschaffen. Bis heute hat das Unternehmen mit seinen Filmen über 11,7 Milliarden Dollar eingespielt und damit die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte erschaffen.

Spider-Man kehrt ins Marvel-Universum zurück

Filmtipp mit Video Kino-Check: "Spider-Man: Homecoming" N-JOY Spider-Man kehrt auf die Filmwand zurück! Ob sich ein Besuch im Kino lohnt, erzählt FilmIsa im N-JOY Kino-Check. mehr

"Spider-Man: Homecoming" ist der 16. Film im MCU und gleichzeitig ist er ein Film des Konzerns Sony, denn dieser kassiert die Einnahmen des Films. Beide Studios, Sony und Marvel, haben einen nicht alltäglichen Deal gemacht: Sony darf weiterhin Spider-Man-Standalone-Filme machen und mit "Spider-Man Homecoming" dem Superhelden einen neuen Anstrich geben. Amy Pascal, ehemalige Produzentin bei Sony, die den Deal in die Wege geleitet hat erklärt: "Wir sehen den Film nicht als Reboot. Das haben wir schon gemacht. Wir sehen den Film als ersten Spider-Man-Film im Marvel Cinematic Universe. Da wurde er erfunden, da gehört er hin."

Die Schaffung eines einträglichen Universums

Spider-Man kommt also nach Hause. Aber: Spider-Man wird von Sony an die Marvel-Studios ausgeliehen. Immer dann, wenn er in anderen Comic-Verfilmungen wie "Captain America: Civil War“ oder den noch kommenden "Avengers - Infinity War" gemeinsam mit den anderen Superhelden kämpfen darf. Ein Geheimnis ist das schon lange nicht mehr, doch Marvel-Produzent Kevin Feige relativiert den Deal: "Ich glaube, alle rasten aus, weil sie sich vorstellen, wie wir mit einer Armada aus Anwälten und Executive-Producern jahrelang in Büros saßen und unsere Köpfe rauchten. Aber so war es gar nicht."

Superhelden N-JOY - Die Pisa-Polizei - 03.08.2016 07:15 Uhr Autor/in: Dennis Dabelstein Aus welchem Land kommt Captain America? Und aus wie vielen Helden bestehen die Fantastic Four? Download

Der Produzent Kevin Feige behauptet, im Vordergrund für alle habe die Liebe zu den Figuren gestanden. Der Deal ist für beide Studios dennoch gut. Sony sichert sich den finanziellen Erfolg der Filme, Marvel den kreativen und kann in Ruhe sein MCU weiter ausbauen - mit Spider-Man. Denn Angst, dass das Publikum irgendwann genug von Comic-Verfilmungen hat, hat Feige nicht. "Nur weil Filme auf einem Comic basieren, müssen sie ja nicht alle gleich sein. Wir haben bisher im MCU 15 Filme gemacht. Keiner davon ist wie der andere."

Vormachtstellung bei Comic-Verfilmungen

Die Verbindung von Spider-Man und dem MCU ist demnach in allen Belangen ein Deal. Mindestens acht Filme, fünf davon mit Tom Holland sind schon in der konkreten Planung. Damit wird das MCU seine Vormachtstellung im Comic-Verfilmungs-Universum weiter ausbauen.

Mehr Superhelden mit Audio Immer wieder retten uns die Superhelden NDR Info Superman, Spiderman, und, und, und! Die Liste der Superhelden-Filme ist bereits lang - und trotzdem wird sie immer länger. Julia Jakob bittet in ihrer Glosse auf ein Wort. mehr Superhelden-Outfits: Hot or Not? N-JOY Outfits machen Superhelden. Denn was sind Batman, Iron Man oder Superman ohne ihre Outfits? Aber welcher Superheld hat das coolste Outfit? Ihr entscheidet! mehr

Spider-Man: Homecoming Genre: Action, Abenteuer Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. Regie: Jon Watts Länge: 133 Min. FSK: FSK 12 Kinostart: 13.07.2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 13.07.2017 | 10:45 Uhr