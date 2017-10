Stand: 09.10.2017 13:19 Uhr

Weltstar spielt Helden - Sebastian Koch von Peter Helling

Nicht viele Deutsche sind echte Weltstars - Sebastian Koch gehört definitiv dazu. Er spielte neben Bruce Willis und Tom Hanks, war erst kürzlich in der US-Serie "Homeland" zu sehen - er ist zweifacher Grimme-Preisträger und trat im Oscar-prämierten Film "Das Leben der anderen" auf. Aber er liebt auch das Theater und lässt dafür schon manche Blockbuster-Rolle stehen. Nun tritt er in der Laeiszhalle auf, in einer szenischen Lesung mit Orchester, "Prometheus/Egmont" heißt sie. Damit sorgte er schon bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen für Begeisterung.

Lesung: Sebastian Koch feiert die Freiheit Hamburg Journal - 08.10.2017 19:30 Uhr Beethoven und Goethe in einem Stück: Mit der symphonisch-szenischen Lesung "Prometheus/Egmont" ist Filmstar Sebastian Koch zu Gast beim Hamburger Theater Festival.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Schauspieler und Weltstar Sebastian Koch tritt mit seinem Stück "Prometheus/Egmont" im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals in der Laeiszhalle auf: in einer symphonisch-szenischen Lesung mit Orchester und Gesang.

Griechenland aus den Augen verloren

Frisch zurück vom Urlaub in Griechenland steht er jetzt im Hamburger Schmuddel-Wetter: Was für ein Kontrast. Für Sebastian Koch war Griechenland schon immer ein Sehnsuchtsziel: "Ich war mit 17, 18 mit Gitarre und mit der Fähre, auf die Inseln gefahren, und habe auf dem Deck geschlafen, allein die Überfahrt war schon eine Sensation. Dann hab ich das Land 30 Jahre aus den Augen verloren."

Bis man ihm vor sechs Jahren die Rolle eines griechischen Freiheitskämpfers anbot. "John Cleese war noch dabei, die Catherine Deneuve, und dann hab ich sofort zugesagt - dadurch bin ich überhaupt wieder in Kontakt gekommen mit den Griechen", erinnert sich Koch.

Körperausdruck ist die deutlichste Sprache

Dass ein griechischer Freiheitsheld Sirtaki tanzt, ist da fast selbstverständlich. Das sei ziemlich steif in der Hüfte, man ist verwurzelt - die Beine sind in der Erde verankert und die Arme gen Himmel - man sei das Bindeglied zwischen Himmel und Erde, erklärt der Schauspieler.

Er hebt die Arme. Der körperliche Ausdruck einer Rolle - für den Menschenforscher Sebastian Koch ist er ganz entscheidend. Man habe ja alles im Körper, die Körpersprache sei ja eine sehr genaue Sprache. Sebastian Koch glaubt, sie sei "fast deutlicher als die wirkliche Sprache."

Theater als Familienersatz

Porträt mit Audio "Dann störe ich eben die Ruhe" Nie war Claus Peymann um ein offenes Wort verlegen, noch immer mischt er sich in viele Debatten ein. In diesem Jahr feiert der legendäre Theatermacher seinen 80. Geburtstag. mehr

Zum Schauspielen kam Sebastian Koch relativ spät, erst mit 18. Obwohl - mit acht Jahren habe er schon serviert mit einem Handtuch in der Hand, erzählt er. Er wuchs allein mit seiner Mutter in Stuttgart auf. Da war das Theater, damals unter Claus Peymann, ein echter Familienersatz: "Ich dachte, mein Gott, die müssen ja einen unendlichen Spaß haben, in dieser fast isolierten Welt des Theaters, in der man Geschichten erzählt mit künstlichem Licht."

Als Schauspieler etwas zu sagen haben

Geschichten sind ihm wichtig - ob auf der Bühne oder im Film. Wie die vom systematischen Ausspionieren des DDR-Autors Georg Dreyman durch die Stasi in "Das Leben der anderen". Für diesen Film gab es sogar den Oscar. Ein wesentlicher Schritt in seiner Laufbahn. "Der ganze englischsprachige Raum öffnete sich", erzählt Koch. "Und jetzt mit Julianne Moore zu drehen oder mit Tom Hanks, das ist schön, das sind tolle Menschen, Schauspieler, von denen ich was lernen kann, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, sehr bescheidene Menschen auch."

So wie er selbst. Sebastian Koch strahlt die Gelassenheit eines Stars ganz ohne Allüren aus. Zwischen Theater und Film gibt es für ihn einen großen Unterschied: Er holt wieder mit den Armen aus: "Das ist das Wichtigste: Dass ich etwas zu sagen habe, dass ich etwas transportieren will! Beim Theater geht es raus, der Radiohörer kann meine Bewegung jetzt nicht sehen - man sitzt da und die Energie streut sich, und in der Kamera ist es mehr ein Sich-Bündeln der Energie."

Sebastian Koch: "Wir brauchen Helden."

Termin Sebastian Koch präsentiert beim Hamburger Theaterfestival am



Montag, 9. Oktober 2017, ab 20 Uhr

in der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg



das Stück "Prometheus/Egmont"

zusammen mit Marie Arnet (Gesang) und dem Orchester Wiener Akademie (auf historischen Instrumenten)



Karten: zwischen 12 und 68 Euro

Vorverkauf: Kasse der Laeiszhalle (Tel.: 040 / 357 666 66) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online

Wenn Ausstrahlung und Charisma Werte an sich sind: Er hat beides reichlich. Und Charme. Plötzlich surren sie vor dem geistigen Auge ab, seine vielen Rollen. Ob der Graf von Stauffenberg, Albert Speer, Klaus Mann, Andreas Baader oder der Seewolf. Sein Abend "Prometheus/Egmont", mit dem er jetzt in Hamburg auftritt, hat gleich zwei Freiheitshelden im Titel: Der eine stahl das Feuer von den Göttern, der andere kämpfte für die Freiheit der Niederländer. Helden brauchen wir, ist Sebastian Koch überzeugt: "Ja, man braucht diese Menschen, die Ideen haben, die einfach stärker sind als das eigene Selbst."

Dass er es bis in die obere Liga Hollywoods geschafft hat, bringt ihn immer noch zum Staunen. Trotzdem kritisiert er, wie viele US-Stars zur aktuellen politischen Situation unter Präsident Donald Trump schweigen, wie bei der letzten Oscar-Verleihung: "Na klar ist das fantastisch, einen Oscar zu gewinnen, aber in einer Zeit, die so auf dem Kopf steht, das nicht zu erwähnen, das finde ich fast nicht möglich." Sebastian Koch will sich nicht zurücklehnen, sondern er will weiter. Tiefer hinein in Geschichten und Körper, mit denen er sich und die Welt bewegt.

Weitere Informationen 15:12 Koch und Food-Experte Sebastian Lege NDR Talk Show Sebastian Lege hat es sich zur Aufgabe gemacht, humorvoll über die Zubereitung von Lebensmitteln aufzuklären. Außerdem deckt er auf, wo die Lebensmittelindustrie schummelt. Video (15:12 min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 09.10.2017 | 10:55 Uhr