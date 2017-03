Stand: 22.03.2017 15:00 Uhr

"Life": Ein böses kleines Biest vom Mars Life , Regie: Daniel Espinosa Vorgestellt von Katja Nicodemus

Ein außerirdisches Monster dringt in ein Raumschiff ein und dezimiert die Besatzung - mit dieser Handlung schrieb Ridley Scotts "Alien"-Filmgeschichte - und wurde oft kopiert. Auch der Science-Fiction-Film "Life" von Daniel Espinosa variiert das Thema - in den Hauptrollen Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson.

Filmtrailer: "Life" "Life" funktioniert als Science-Fiction Horrorfilm, weil die Grundsituation verstörend und atemberaubend ist. Innerhalb dieses paranoiden Rahmens ist der Film nicht mehr als routiniert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ridley Scotts Alien-Filme setzen Maßstäbe

Warum freuen sich die Wissenschaftler auf der Leinwand, während der Zuschauer im Kinosessel skeptisch ist? Warum ist die Besatzung der Forschungsstation euphorisch über die Entdeckung fremden Lebens auf dem Mars, während wir uns schon in diesen ersten Szenen vor eben dieser Lebensform fürchten? Ganz klar: Der Genre-Klassiker "Alien" hat seine Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen. Seit Sigourney Weaver 1979 in Teil eins durch die Gänge ihres Raumfrachters hetzte, ist doch klar, dass man keine Wesen von anderen Planeten ins Raumschiff lassen darf. Schon gar nicht eines, das so viel kann.

Ziemlich schnell wird den Astronauten in "Life" klar, dass der niedliche Zellhaufen, den sie Calvin getauft haben, nicht nur schnell wächst, sondern eine Gefahr darstellt. Eine existenzielle Bedrohung für die sechs Besatzungsmitglieder der internationalen Raumstation - und für die Menschheit, falls die fremde Lebensform zur Erde gelangen sollte.

Außerirdische Zellformation bedroht die Menschheit

Die klaustrophobischen Räume des Raumschiffs weiß der schwedisch-chilenische Regisseur Espinosa zumindest zu Beginn seines Films zu nutzen. Zunächst spielt sich die Handlung im Wesentlichen in dem Labor ab, in dem ein Wissenschaftler den Organismus untersucht, geschützt durch dicke Gummihandschuhe und eine Glasscheibe.

Der erste schwere Schock: Das inzwischen wie ein kleiner, plattgebügelter Tintenfisch aussehende Wesen ist keineswegs eine virale oder bakterielle Gefahr - sondern eine physisch-mechanische. Seine Fangarme vollziehen einen ersten, fast tödlichen Händedruck.

Von nun an befindet sich auch das Drehbuch dieses Films in der Defensive. Oder auch in einem Belagerungszustand durch das Alien. Mit immer neuen Tricks bewegt sich das weiter wachsende Wesen durch die Raumstation. Der Besatzung, darunter auch Jake Gyllenhaal in der Rolle eines melancholischen Offiziers, bleibt immer nur die Reaktion auf den jeweils nächsten Schritt des Eindringlings.

Science-Fiction-Horror ohne starke Hauptfiguren

Ist es gemein, einen Science-Fiction-Horrorfilm am Klassiker des Genres zu messen? Ja. Und doch ist es normal. Denn die Stärke der "Alien"-Filme lag in einer starken Hauptfigur. Unvergesslich sind der laute Atem von Sigourney Weaver, während sie das Alien ins Visier nimmt, ihre Angst, ihre Entschlossenheit. In "Life" gewinnt keine der Figuren richtig Profil. Nur das böse kleine Biest vom Mars, das sich immer wieder etwas Gemeines einfallen lässt.

"Life" funktioniert als Science-Fiction Horrorfilm, weil die Grundsituation einfach verstörend und atemberaubend ist: Menschen, die in der Weite des Weltalls einem gnadenlosen Feind ausgesetzt sind, vor dem sie nicht fliehen können. Innerhalb dieses paranoiden Rahmens ist der Film nicht mehr als routiniert. Bis auf das Ende, denn da geht es im wahrsten Sinne des Wortes ums Eingemachte.

Life Genre: Science-Fiction Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson Regie: Daniel Espinosa Länge: 103 Min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 23. März 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 23.03.2017 | 07:20 Uhr