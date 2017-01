Stand: 03.01.2017 10:51 Uhr

Sci-Fi-Romanze: Toller Look, schwache Story Passenger , Regie: Morten Tyldum Vorgestellt von Anna Wollner

Jennifer Lawrence, Ex-"Tribute von Panem"-Star, und Chris Pratt, bekannt aus "Guardians of the Galaxy" und "Jurassic World" haben das, was man in Hollywood Starpower nennt. Sie gehören zu den Topverdienern und Entertainern ihrer Zunft. Im Sci-Fi-Abenteuer "Passengers" sind sie gemeinsam zu sehen.

Trailer: "Passengers" mit Jennifer Lawrence Aurora (Jennifer Lawrence) und Jim (Chris Pratt) reisen in einem Raumschiff zu einem entfernten Planeten. Viel zu früh vor der geplanten Ankunft werden sie aus dem Tiefschlaf geweckt.







Es ist ein mehr als ungewöhnliches Setting für eine Liebesgeschichte. "Passengers" spielt komplett im All; ein Kammerspiel vor intergalaktischer Kulisse. Die "Avalon", ein Raumschiff mit 5.000 in Kältekammern schlafenden Passagieren, ist auf dem Weg zu einem anderen Planeten - Reisezeit: 120 Jahre. Durch eine Fehlfunktion wacht unterwegs der Mechaniker Jim 30 Jahre zu früh auf.

Vom One-Man-Survival-Drama zur Romanze

Zwei lange Jahre ist er vollkommen auf sich allein gestellt, dann steht eines Tages die junge Aurora vor ihm. Ab diesem Moment wird "Passengers" vom One-Man-Survival-Drama zu einem Liebesfilm im Weltall. Wie auf der "Titanic" sind die Passagiere eingeteilt in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Doch statt Kurs auf eine moralphilosophische Debatte zu nehmen, steuert der Film direkt auf die Romanze zu. Jennifer Lawrence und Chris Pratt harmonieren dabei vor allem in den Szenen, die mit Humor unterlegt sind.

Lawrence ging es dabei aber um mehr: "Beim Lesen gibt es ja keine Special Effects, kein Raumschiff, nichts. Alles, was man liest, ist diese Liebesgeschichte. Ich wusste natürlich, dass die Geschichte im Weltall spielt, aber erst als wir ans Set kamen, habe ich diese riesige Kulisse gesehen, dieses große Raumschiff, das über vier Stockwerke ging. All diese Sachen haben es noch besser werden lassen."

Überwältigende Ausstattung, schwache Handlung

Der Look und die Ausstattung des Films sind atemberaubend. Das durchgestylte Raumschiff mit seinen frei schwebenden Treppen und dem unterkühlten Design ist etwas für Puristen. Eine Szene mit Jennifer Lawrence im Pool mit Panoramablick ist das optische Herzstück. Denn plötzlich setzt die Schwerkraft aus, Lawrence als Aurora ist in einem riesigen Wasserball gefangen und schwimmt um ihr Leben.

Momente wie dieser täuschen über die dünne Geschichte hinweg. Denn der Kardinalfehler des Films: Er stürzt sich nur auf die Liebesgeschichte, die bei näherem Hinsehen jeder Romantik entbehrt und aus der Not heraus geboren ist. "Passengers" ist ein Science-Fiction-Film, der fulminant startet und dem dann auf halber Strecke der Treibstoff ausgeht.

Passenger Genre: Fantasyfilm, Science-Fiction-Film, Thriller, Romanze Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Irland, Frankreich, Niederlande Zusatzinfo: mit Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen Regie: Morten Tyldum Länge: 116 Minuten FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 5. Januar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 05.01.2017 | 10:50 Uhr