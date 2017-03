Stand: 24.02.2017 13:00 Uhr

Die "Nordlichter" suchen Stoff für Liebesfilme

"It's All About Love" - unter diesem Motto sollen im Jahr 2018 mehrere Filme der Nachwuchsreihe "Nordlichter" produziert werden. Der NDR sucht dafür in Zusammenarbeit mit der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen Konzepte norddeutscher Nachwuchsautoren, -regisseure und -produzenten. Bis zum 15. April 2017 können Exposés, Treatments oder Drehbücher für abendfüllende Spielfilme eingereicht werden.

Stoffe für Spielfilme oder für TV-Serien gesucht

Im Zeitalter von Dating Apps und Social Media wollen die Förderer das Augenmerk der jungen Filmemacher aber bewusst nicht ausschließlich auf Spielfilme, sondern auch auf das Erzählformat der Mini-Serie lenken. Deshalb können erstmals auch Konzepte für eine vierteilige Miniserie im Format von viermal 45 Minuten eingereicht werden.

Geschichten über Liebe und Beziehung der jungen Generation

Liebe bedeutet größte Zuneigung, verbunden mit Leidenschaft, Rausch, Romantik, Sehnsucht und Sex. Vertrauen und Glaube an die große Liebe führen zu Glück und Unglück. Davon kann man komisch und tragisch, dramatisch und drastisch erzählen. Welche Liebeskonzepte hat die Generation der 20- bis 30-jährigen Filmemacherinnen und Filmemacher heute? Was bedeutet für sie Liebe und Beziehung? Und wie will sie davon erzählen?

Ideen in den Bereichen Drehbuch, Regie oder Produktion

Nachwuchstalente können ihre Ideen zum Thema "Liebe" in den Bereichen Drehbuch, Regie oder Produktion in einem Genre ihrer Wahl in Form von Exposés, Treatments oder Drehbüchern einreichen. Mindestens eins der Talente aus den Bereichen Buch, Regie oder Produktion sollte aus Norddeutschland kommen oder hier leben.

Bereits seit 2014 fördern der NDR, die FFHSH und die nordmedia unter dem Titel "Nordlichter" gemeinsam Nachwuchsfilme. Im Herbst 2016 hatten die "Nordlichter" der zweiten Staffel erfolgreiche Festival- und Fernsehpremieren im NDR. Derzeit befinden sich drei "Nordlichter" im Genre des Mysteryfilms im Dreh oder in der Vorbereitung. 2018 soll bei den neu entstehenden Spielfilmprojekten erstmalig auch eine mögliche Fokussierung aufs Kino stattfinden.

Adressaten für Projektvorschläge Vor einer Antragstellung bei den Filmförderungen FFHSH (Ann Kathrin Lewerenz) und nordmedia (Katrin Burchard) sind die Projektvorschläge zu richten an:



NDR

Film, Familie & Serie

Hugh-Greene-Weg 1

22529 Hamburg



Sabine Holtgreve

Daniela Mussgiller



Für weitere Informationen zu den "Nordlichtern":

Christian Granderath (Abteilungsleiter)

Sarah Kristin Richter (Organisation)

Rückblick Hallervorden snackt Platt in "Nordlichter"-Film Dieter Hallervorden lehrt in "Ostfriesisch für Anfänger" Plattdeutsch - und Toleranz. Die "Nordlichter"-Komödie von Gregory Kirchhoff startete am 27. Oktober 2016 im Kino. mehr "Nordlichter"-Nachwuchskomödien feiern Premiere Vier "Nordlichter"-Nachwuchskomödien haben 2016 beim Filmfest Hamburg Premiere gefeiert. Die Produktionen waren ab dem 3. November im NDR Fernsehen zu sehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 / Abendjournal / Weltkino: "Das Filmfest Hamburg" / 21.09.2016 / 20:00 Uhr