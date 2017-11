Stand: 06.11.2017 11:21 Uhr

Nordische Filmtage: Mehr Filme, mehr Besucher von Thorsten Philipps

Nun heißt es nicht mehr "Film ab!" in Lübeck. Die Nordischen Filmtage sind am Wochenende zu Ende gegangen. Für den Rekord bei den Besucherzahlen nannte Festivalchef Florian Vollmers verschiedene Gründe.

Der höchstdotierte NDR Spielfilmpreis ging an den dänischen Beitrag "Der Charmeur".







Mehr Filme, mehr Vorstellungen

Zum einen gab es deutlich mehr Filme und auch mehr Vorstellungen als bisher. Die Nordischen Filmtage haben nach Angaben Vollmers' außerdem ein besonders breites Angebot gehabt. Mit einer Weltneuheit im 360-Grad-Fulldome-Kino, mit Open-Air-Vorstellungen und Aufführungen in den Kirchen.

Zusätzlich waren die Filme in diesem Jahr häufig von jungen Filmemacherinnen mit Migrationshintergrund. "Wir haben in diesem Jahr im Wettbewerbsprogramm der Filmtage sehr viele Debütfilme von jungen Regisseuren gehabt und deren Themen und deren dynamische Art und Weise, Filme zu drehen strahlt auf das Publikum und auf die Stimmung bei so einem Festival ab. Das hat man dieses Jahr gespürt, dass es ein junges Festival war", so Vollmers.

Fünf statt sechs Tage?

Den NDR Spielfilmpreis gewann mit Milad Alami ebenfalls ein junger Regisseur mit dem dänischen Streifen "Der Charmeur". Und die frisch gebackene Studenten-Oscar-Preisträgerin Katja Benrath aus Lübeck gewann den Cinestar-Preis.

Die Organisatoren der Nordischen Filmtage wollen nun wegen des Erfolges das Festival im kommenden Jahr von fünf auf sechs Tage ausweiten.

