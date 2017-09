Stand: 30.09.2017 17:03 Uhr

Mysteryfilm "Tian" feiert Weltpremiere in Hamburg

Ein dunkles Familiengeheimnis, das bis in Hamburgs Chinatown der 1940er-Jahre zurückführt: Davon erzählt der Mysteryfilm "Tian - Das Geheimnis der Schmuckstraße" von Damian Schipporeit. Der neue "Nordlichter"-Film aus dem Nachwuchsprogramm des NDR läuft am Dienstag, den 10. Oktober, als Weltpremiere beim Filmfest Hamburg.

Ein Neuanfang im alten Chinatown Hamburgs

Als der Bauingenieur Michael Winter (Stephan Kampwirth) seine Arbeit verliert, kommt er gemeinsam mit seiner Frau Friederike (Katharina Schüttler) und der achtjährigen Tochter Selma (Bella Bading) im Mietshaus seines Schwiegervaters auf St. Pauli unter - mitten im ehemaligen Chinatown Hamburgs. Doch auf der Wohnung in der Schmuckstraße, in der vor vielen Jahren die geheimnisvolle Chinesin Ouyang starb, scheint ein Fluch zu liegen. Böse Geister treiben dort ihr Unwesen. Immer häufiger wird Friederike von Wahnvorstellungen heimgesucht. Als sie und ihr Mann plötzlich spurlos verschwinden, spitzen sich die Ereignisse zu.

Tian - Das Geheimnis der Schmuckstraße Nordlichter Im "Nordlichter"-Thriller von Damian Schipporeit versucht ein Bauingenieur mit Frau und Tochter einen Neustart in der Hamburger Schmuckstraße. Doch der Ort hat ein dunkles Geheimnis.







Spannender Mysterythriller vor realem historischen Hintergrund.

Die Geschichte basiert auf dem realen Hintergrund, der bis in den Mai 1944 zurückreicht. Damals lösten die Nazis das Chinesenviertel in St. Pauli auf. Das Filmteam um die Drehbuchautoren Stefan Gieren, der auch als Produzent fungiert, und Georg Tiefenbach, hat mit Historikern zusammengearbeitet, um in diesem dunklen Kapitel von St. Pauli zu recherchieren. "Dieser Film handelt von der Schuld der Generation unserer Großväter - und wie deutsche Familien mit diesem Erbe umgehen", heißt es in den Produktionsnotizen.

Das Langspieldebüt von Damian Schipporeit läuft beim Filmfest Hamburg in Konkurrenz um den mit 25.000 Euro dotierten Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen. Zur Weltpremiere werden Schipporeit und die Darsteller Stephan Kampwirth und Hermann Beyer erwartet. Im November 2017 wird "Tian" zudem bei den Nordischen Filmtagen Lübeck gezeigt.

"Tian": Im alten Chinatown auf St. Pauli









Der "Nordlichter"-Thriller entstand im Rahmen des Nachwuchsprogramms von NDR, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen. Redaktion hat Daniela Mussgiller. Kamera führte Marco J. Riedl, die Filmmusik stammt von Florian Tessloff.

