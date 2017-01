Stand: 16.01.2017 16:00 Uhr

Filmemacher fordern mehr Bildung für Kinder Nicht ohne uns! , Regie: Sigrid Klausmann Vorgestellt von Barbara Block

Wie sehen Kinder die Welt, und wie sieht ihre Welt aus? Wovon träumen sie, welche Wünsche haben sie, aber auch welche Ängste und Sorgen? Regisseurin Sigrid Klausmann und ihr Mann, der Schauspieler Walter Sittler, wollen Kindern aus möglichst vielen Ländern eine Stimme geben. In ihrem Dokumentarfilm "Nicht ohne uns!" porträtieren sie sechzehn Mädchen und Jungen.

Es ist endlich ein Film, der den Kindern dieser Welt eine Stimme gibt, sie so ernst nimmt wie Erwachsene, ihnen zuhört. Der Film taucht ein in ihre Welt, zeigt sie auf ihrem oft abenteuerlichen Weg zur Schule, in ihren Familien und erzählt von den Themen, die viele Kinder beschäftigen: Krieg, Gewalt, Umweltzerstörung. "Sie sind mit ihren zehn bis zwölf Jahren schon sehr, sehr weit fortgeschritten", sagt die Regisseurin. "Sie erleben viel und erleiden genau das, was mit der Welt angestellt wird, ohne dass man da hinhört. Sie sind eine so empfindliche Membran, und wir würden sehr viel mehr wissen, würden wir da hinhören. Vor allen Dingen auf Augenhöhe."

Alle Kinder sind neugierig und wollen lernen

Egal auf welchem Kontinent, ob im Slum, Township, in der Metropole oder Provinz - alle Kinder sind neugierig und wollen unbedingt lernen. Viele nehmen große Strapazen auf sich, um überhaupt zur Schule zu kommen. Einige dürfen gar nicht erst zur Schule gehen. "Das Wichtigste überhaupt ist, dass alle Länder der Welt den jungen Menschen Bildung nicht nur versprechen, sondern Bildung zur Verfügung stellen", ist Walter Sittler überzeugt. "Auf hohem Niveau. Damit steht und fällt auch, ob ein Land gesund ist oder nicht."

Und Schulwissen ist noch nicht alles, wie Klausmann sagt: "Die Pisa-Studie ist bestimmt irgendwie interessant: Wer kann besser lesen, schreiben, Texte verstehen? Aber welche Fähigkeiten werden da nicht abgefragt? Die sozialen Fähigkeiten. Davon lebt doch auch eine Gesellschaft, außer dass sie Elite-Universitäten hat, die auch gut sind, aber: Wie leben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um?"

Kinder sehnen sich nach einer heilen Umwelt

Was der Film auch eindrucksvoll zeigt, ist die Sehnsucht der Kinder nach einer intakten Umwelt: Der Klimawandel und die Zerstörung des Lebensraums machen Angst. "Die Natur gibt den Menschen etwas Gutes, und die Menschen geben der Natur etwas Schlechtes", sagt Enjo aus der Schweiz. "Irgendwann gibt die Natur uns auch nichts mehr, und dann sind wir am Anschlag."

"Wenn uns ein Kind mit seinen Worten und mit seiner Unaufgeregtheit und mit seinem geraden, unverstellten Blick erzählt, unkitschig, unsentimental, was in seiner Umgebung stattfindet, dann hat mich das ein ums andere Mal tief beeindruckt", so die Regisseurin.

"Die wichtigste Investition in unsere Zukunft sind die Kinder"

Der Film ist nur ein Teil eines langjährigen weltweiten Projekts im Internet: "199 kleine Helden". Das Ziel: Aus jedem Land dieser Erde soll mindestens ein Kind auf der interaktiven Webseite zu Wort kommen. Jeder kann hier die Geschichten der kleinen Helden erfahren. "Ich bin der Überzeugung, die wichtigste Investition in unsere Zukunft sind die Kinder und Jugendlichen", sagt Sittler. "Nicht die großen Konzerne, nicht die Fahrt auf den Mond, nicht Solar, sondern die Kinder müssen stark, selbstbewusst, gut ausgebildet sein, damit sie das lösen können an Schwierigkeiten, die wir ihnen hinterlassen."

"Nicht ohne uns!" ist ein aufrüttelnder Film und ein Appell an alle Erwachsenen: Nehmt die Sorgen, Ängste und auch Wünsche eurer Kinder ernst und lernt von der Weisheit eurer Kinder.

Nicht ohne uns! Genre: Dokumentarfilm Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Deutschland Regie: Sigrid Klausmann Länge: 87 Min. FSK: FSK 0 Jahre Kinostart: 19.01.2017

