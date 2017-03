Stand: 28.03.2017 17:57 Uhr

Neue Hollywoodfilme über Rassismus in den USA von Christiane Peitz

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung Ende Februar war das Thema fast noch präsenter, als die Proteste gegen Donald Trump: die Frage, wie das US-Kino sich der Geschichte des Rassismus in Amerika stellt. Mit dem Oscar für "Moonlight" gehörte die Bühne den Schwarzen, aber wegen der Verwirrung aufgrund versehentlich vertauschter Umschläge dauerte es eine Weile, bis die Weißen (das Filmteam von "La La Land") eben diese Bühne freigaben. Ein hochsymbolischer Augenblick. Nun kommt die nächste Produktion zum Thema in die deutschen Kinos, Raoul Pecks Dokumentation "I Am Not Your Negro". Auch er war oscarnominiert. Ein kurzer Überblick über aktuelle afroamerikanische Filme.

Oscarnominierte Dokumentation "I Am Not Your Negro"

Die Zukunft der Schwarzen in Amerika ist die Zukunft unseres Landes, sagte der Schriftsteller James Baldwin in den 60er-Jahren. Es ist die Zeit der Rassenunruhen, drei führende schwarze Bürgerrechtler werden ermordet, Medgar Evers, Malcom X, Martin Luther King: Raoul Pecks Dokumentarfilm: "I Am Not Your Negro".

Zur Zeit häufen sich die Filme über und von Afroamerikanern in Amerika. Ihre schiere Fülle und der Oscar für Barry Jenkins' "Moonlight" lassen sich als Folge der Ära Obama im Kino lesen. Die Empörung über Gewalt gegen Schwarze, die Rassismus-Debatten, die Oscars-So-White-Proteste verändern die Bilder, die Leinwandgeschichten.

Oscar-Sieger "Moonlight"

Die Geschichte der Schwarzen in ein anderes Licht rücken, sie anerkennen als Teil der US-Geschichte - darum geht es. In "Moonlight" ist es die anrührende, bittere Coming-of-Age-Story eines jungen schwulen Afroamerikaners in Miami. Andere Narrative, andere Helden: "Die Geschichte", sagt James Baldwin, "ist nicht Vergangenheit, sie ist Gegenwart. Wir sind unsere Geschichte". "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" zum Beispiel bringt die vergessenen Verdienste von schwarzen Mathematikerinnen bei der NASA in Erinnerung. Ein Dialog daraus: "Mr. Selinski, ich bin eine farbige Frau, ich werde nicht auf das Unmögliche hoffen." - "Ich frage Sie: Wären Sie ein weißer Mann, würden Sie sich nicht wünschen, Ingenieur zu werden?" - "Ich müsste es mir nicht wünschen, ich wäre längst einer!"

Oscar für Steve McQueen für "12 Years A Slave"

Es begann 2012 mit Steven Spielbergs Polit-Epos "Lincoln" über die Abschaffung der Sklaverei und mit Steve McQueens grausam ehrlichen Rassismus-Drama "12 Years a Slave". Der Oscar für McQueen war der erste überhaupt für einen Afroamerikaner. Wie setzt sich diese Kino-Erzählung seitdem fort? Dass weiße Polizisten unbewaffnete Schwarze töteten, in Ferguson und anderswo, sensibilisierte und polarisierte die Öffentlichkeit. Während Barack Obama vergeblich versuchte, die gespaltene Nation zu einen, entstanden Independent-Produktionen wie "Fruitvale Station", der einen der aktuellen Polizei-Übergriffe rekonstruiert, und das eher konventionelle Bürgerrechtsdrama "Selma" (von Ava DuVernay), in dem die Gewalt gegen Schwarze 50 Jahre zuvor in der Stadt Selma ganz ähnlich aussieht. Ändern die Zeiten sich nie?

"Fences", Denzel Washingtons Adaption eines Theaterstücks über den schwarzen Müllmann Troy in den 50er-Jahren, zeigt die Deformation eines zeitlebens diskriminierten Menschen. Ein Sturkopf, dem die heutige Realität Recht gibt. Verdrängung, Schönfärberei, politische Versäumnisse, ein hochaktuelles Dilemma. Der Dokumentarfilm "I am not your Negro" verweist dabei auch auf offene und versteckte Rassismen in alten Hollywoodfilmen. Die Nation, in der alle Menschen ebenbürtig sind: ein Kinomärchen, ein frommer Wunsch, der die Wahrheit verdeckt.

Die Weißen, so Baldwins Appell, müssen herausfinden, warum sie die Schwarzen als Feindbild brauchen. Die Identität einer Nation bemisst sich an den Bildern, die sie von sich selbst zeigt. Mitte April startet Nate Parkers "Aufstand zur Freiheit" ("The Birth of a Nation") über einen historischen Sklavenaufstand. Der Titel ist identisch mit dem jenes rassistischen Stummfilmklassikers von 1915. Alte Muster überschreiben - das Kino kann es versuchen.

