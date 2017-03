Stand: 21.03.2017 10:00 Uhr

"Lommbock": Komödie mit Moritz Bleibtreu Lommbock , Regie: Christian Zübert Vorgestellt von Bettina Peulecke

Gerade erst ist die Fortsetzung des Drogenkultstreifens "Trainspotting" aus den Kinos verschwunden, da kommt sozusagen die heimische Variante auf die Leinwand. "Lommbock" ist die Fortsetzung der erfolgreichen Kiffer-Komödie "Lammbock" von 2001.

Filmtrailer: "Lommbock" Die Kiffer-Komödie "Lommbock" von Christian Zübert ist temporeich, frisch und liebevoll inszeniert. Eine Fortsetzung, die nicht nur Fans des Originals "Lammbock" goutieren werden.







Ein Wiedersehen nach 15 Jahren

Gute Dinge werden ja nicht alt, gute Dinge reifen! Das können zumindest diejenigen beurteilen, die seinerzeit schon irgendetwas im Original erlebt haben, das heute dann als Remake, Sequal, Spin-Off oder auch schlicht als Fortsetzung verkauft wird. "Lammbock" war zu Beginn der Nullerjahre schon ein ziemlich guter Film.

Kurzer Rückblick: Der Student Stefan und der tiefenentspannte Kai betreiben eine Pizzeria, deren Erfolg auf dem Absatz der "Gourmet"-Variante beruht, die mit Marihuana verfeinert ist. 15 Jahre später lebt Stefan in Dubai und fliegt eigentlich nur mal kurz nach Hause, um Papiere für seine bevorstehende Hochzeit zu besorgen. Klar, dass Kumpel Kai ihm am Flughafen einen gebührenden Empfang bereitet - mit einer nostalgischen Neuauflage von "Pizza Gourmet".

Während Stefan als ziemlicher Yuppie-Spießer rüberkommt, ist Kai sich gewissermaßen treu geblieben. Inzwischen betreibt er einen abgeranzten Asia Lieferservice namens "Lommbock" und versucht sich stümperhaft im Jargon seines jugendlichen Stiefsohnes, der partout kein Praktikum absolvieren will.

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Das ist so ziemlich jedem der Beteiligten hochnotpeinlich, außer natürlich Kai. Der freut sich über Stefans Besuch und lässt die alten Zeiten wieder aufleben. Mit allem was dazu gehört. Damals wie heute gehörten der Regisseur Christian Zübert, Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz zur Besetzung. Wotan Wilke Möhring als "Tourette"-Frank darf auch nicht fehlen. Und er ist es auch, der in der Psychiatrie landet, und dummerweise der einzige ist, der weiß, wo sich eine vermeintliche Marihuanaplantage befindet, die Kai und Stefan finden müssen.

Auf der Suche nach der Plantage finden sie auch etwas anderes, was den Männern im mittleren Alter zunehmend wichtig erscheint. Das hat etwas mit dem Sinn und dem Leben zu tun. Es sind unter anderem diese kleinen, neben kultigem Klamauk liebevoll und geistreich versteckten Zwischentöne, die die Qualität des Filmes ausmachen. Die Charaktere sind eben nicht nur älter geworden, sondern - wenn auch unfreiwillig - gewissermaßen gereift.

Gereifte Charaktere

Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz waren auch nach 15 Jahren Drehpause wieder sofort im Stoff: "Das ist aber glaube ich normal bei Schauspielern. Das ist ja auch am Theater oft so, dass man ein Stück zwei Jahre nicht spielt und es dann wieder aufnimmt, das ist dann auch relativ schnell wieder da. Wenn du einmal weißt, wie die Figur so funktioniert, dann geht das. Wenn die Texte stimmen", sagt Bleibtreu. Und Gregorowicz ergänzt: "Eben. Und so ganz selbstverständlich ist es nicht, dass es auch über den ganzen Dreh hält und dann immer mehr Fahrt aufnimmt und das war dann tatsächlich so."

Das sieht man: Temporeich, frisch und liebevoll inszeniert ist "Lommbock". Eine Fortsetzung, die nicht nur Fans des Originals goutieren werden. Auch wenn es hilft, denn die subtilen Anspielungen sind ein bisschen wie die entscheidende Zutat, die eine "Lammbock"-Pizza zu einem "Lommbock"-Gourmet-Erlebnis werden lässt.

Lommbock Genre: Komödie Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Moritz Bleibtreu, Lucas Gregorowicz, Louis Hofmann Regie: Christian Zübert Länge: 105 Min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 23. März 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 22.03.2017 | 06:20 Uhr