Kurdische Filmtage in Rostock werden eröffnet von Jürgen Opel

In Rostock beginnen die Kurdischen Filmtage. Der Termin könnte besser nicht gewählt sein: Die Kurden im Irak haben am Montag über ihre Unabhängigkeit abgestimmt. Das Ergebnis ist noch offen. Zu erwarten aber ist, dass eine übergroße Mehrheit der Kurden dafür stimmen wird. Politische Konsequenzen und einen Schub bei der Lösung der Kurdenfrage wird das allerdings wohl nicht bringen.

"Tigris Rebellen" - in der Türkei verboten

Ein Spielfilm und zwei Dokumentationen stehen bis zum 4. Oktober in Rostock auf dem Programm. Filme, die eines gemeinsam haben: Es sind politische Filme. Und anders könne es auch nicht sein, sagte der türkische Regisseur Nedim Hazar am Vorabend des kleinen Festivals. Er ist mit seinem Dokumentarfilm "Tigris Rebellen" nach Rostock gekommen. Ein Streifen, der in der Türkei nicht gezeigt werden darf.

"Tigris Rebellen" erzählt vom Kampf der kurdischen Dorfbewohner von Schkefta, die sich seit Jahrzehnten gegen die Vertreibung durch das türkische Militär und die Regierung in Ankara zur Wehr setzen. Weiterhin im Programm: ein kurdisches Roadmovie. "Haus ohne Dach" - der Debütfilm der kurdisch-deutschen Regisseurin Soleen Yusef: Ein Geschwister-Trio, in der kurdischen Region des Iraks geboren und in Deutschland aufgewachsen, will den letzten Wunsch der Mutter erfüllen und sie neben dem im Krieg verstorbenen Vater beerdigen. Und das gegen den Willen der Großfamilie. Eine filmpoetische Reise durch Kurdistan mit herausragenden Darstellern.

Bewegendes Porträt einer jungen Bürgermeisterin

Die Regisseurin Ash Özarslan wird in Rostock ihre mehrfach ausgezeichnete Dokumentation über die jüngste Bürgermeisterin in der Türkei vorstellen: "Dil Leyla". Mit 81 Prozent der Stimmen hatte sie die Wahlen in der Kurden-Hochburg Cizre gewonnen. Im Zuge der politischen Veränderungen wurde Leyla, die in Deutschland aufgewachsen ist, 2015 verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Ein bewegendes Porträt einer außergewöhnlichen Frau.

