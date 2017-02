Stand: 31.01.2017 14:00 Uhr

Ang Lee zeigt Kriegshelden als Show-Einlage Die irre Heldentour des Billy Lynn , Regie: Ang Lee Vorgestellt von Hartwig Tegeler

Ang Lee ist als Kino-Geschichten-Erzähler ein Pendler zwischen Ost und West. 1999 inszenierte er einen Bürgerkriegswestern, ein Jahr später folgt mit "Tiger and Dragon" ein chinesischer Schwertkämpferfilm. Mit seinem neuen Film "Die irre Heldentour des Billy Lynn" ist Ang Lee jetzt sozusagen in das Herz der "amerikanischen Seele" vorgestoßen mit ihren Helden, dem Patriotismus und dessen Abgründen. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ben Fountain erzählt von einem Soldaten, der auf Heimaturlaub in eine irrwitzige PR-Maschinerie gerät, denn Billy ist ein Held. Ein Film, der viele Themen aufwirft, denen aber am Ende kaum gerecht wird.

Kriegshelden als Show-Event

Lynn und seine Kameraden sind Kriegshelden, wenn sie auftreten bei der Halbzeitshow eines Football-Events. Das ist zwar eine patriotische Veranstaltung, vor allem aber Show. Billy hat im Irak versucht, einen verwundeten Vorgesetzten zu retten. Das macht ihn zum Helden und beschert ihm und seiner Einheit den heimatlichen PR-Feldzug.

Ang Lee seziert die sehr profitable Vermarktung des Krieges und der vorgeblichen Helden. Auf absurde Weise prallen dabei die Erfahrung der Soldaten auf Heimaturlaub und die der Zivilisten aufeinander. Ang Lee macht auch deutlich, wer da den Krieg führt.

Billy Lynn - wie gesagt, 19 Jahre alt - und seine Kameraden sind Männer aus der Unterschicht, die Soldat wurden, um ihre Existenz zu sichern - wenn sie denn überleben. Jetzt stehen Billy und seine Kameraden fassungslos vor dem Luxus und der Verlogenheit des Medien-Business. Da ist zum Beispiel ein Produzent - gespielt von Steve Martin -, der große Versprechungen macht wegen Filmrechten an der Heldenstory. Und am Ende: heiße Luft.

Was wirklich geschah, interessiert kaum jemanden

Was in diesen Soldaten tatsächlich vor sich geht, was im Irak bei dem blutigen Gefecht tatsächlich passiert ist, keiner will die wirklichen Erinnerungen an das Grauen erfahren, das diese jungen Männer erlitten und verursacht haben. Das ist bei Ang Lee nicht anders als 1930 in der Erich-Maria-Remarque-Verfilmung "Im Westen nichts Neues". Ausnahme ist Billys Schwester Kathryn - wunderbar stur wie verletzlich gespielt von Kristen Stewart.

Billy geht wieder zurück in den Irak. "Die irre Heldentour des Billy Lynn" ist kein Antikriegsfilm. Am Ende erweist sich Billy als der wahre Patriot im Gegensatz zu den Daheimgebliebenen; den Krieg, das Soldatentum, stellt Billy nicht in Frage. Ist seine Haltung Ausdruck für Ang Lees Einknicken vor dem eigenen kritischen Blick? Oder dekliniert der Filmemacher seine Figur mit diesem Pflichtbewusstsein nur konsequent durch?

Ein Film, der keine Antworten gibt

Ein Antwort auf diese Fragen werden wir nicht bekommen, denn das ist das Dilemma eines Hollywood-Films über den Krieg: Auch wenn "Die irre Heldentour des Billy Lynn" mit seinen 48 Millionen Dollar Kosten im unteren Budget-Mittelfeld liegt, muss dieses Geld wieder eingefahren werden. Zu viel Kritik, zu viel Antikriegsfilm irritiert zu viele Zuschauer.

Dieses "Zu viel" mutet uns Ang Lee nicht zu. Ein bisschen Kritik, ein bisschen Absurdität, ein bisschen Satire, Rührseligkeit, klar, Bruder-Schwester-Schmerz. Alles gut gespielt und inszeniert; die Erinnerungen Billy filmisch eindrucksvoll verwoben mit dem PR-Wahnsinn im Umfeld dieses Football-Spiels. Alles gut erträglich, nicht verstörend. Leider.

Die irre Heldentour des Billy Lynn Genre: Kriegsfilm Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Joe Alwyn, Vin Diesel, Kristen Stewart, Steve Martin Regie: Ang Lee Länge: 110 min FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 2. Februar 2017

