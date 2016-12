Stand: 27.12.2016 13:00 Uhr

Jane Austens Romanluder bleibt filmisch blass Love & Friendship , Regie: Whit Stillman Vorgestellt von Walli Müller

"Stolz und Vorurteil", "Verstand und Gefühl" - das sind die großen Jane-Austen-Romane, die immer wieder gern fürs Kino verfilmt werden, weil sie so wunderbare Romantik-Komödien abgeben. Nun hat der britische Regisseur Whit Stillman ein bisher noch nicht verfilmtes Austen-Werk ausgegraben: den Briefroman "Love & Friendship", den die Schriftstellerin in jungen Jahren angefangen, aber nie ganz vollendet hat. Stillman hat die Geschichte nun in einem Drehbuch zu Ende geschrieben.

Filmtrailer: "Love & Friendship" "Love & Friendship" ist vielleicht eine interessante Neuentdeckung, aber ein nur wenig amüsanter und langatmiger Film, der nicht den Charme anderer Austen-Verfilmungen entwickelt.







Austens Hauptfigur ist ein durchtriebenes Luder

Jane Austens Markenzeichen sind die selbstbewusst scharfzüngigen Heldinnen und der beißende Dialogwitz. Beides macht auch "Love & Friendship" aus; doch die weibliche Hauptfigur unterscheidet sich charakterlich von ihren Kolleginnen: Lady Susan Vernon ist ein durchtriebenes Luder und eine hochbegabte Intrigantin.

Kate Beckinsale spielt diese falsche Schlange, die es bestens versteht, alle um sich herum zu manipulieren. Seit ihr der reiche Ehemann weggestorben ist, muss Lady Susan sich als Gast in fremder Leute Herrenhäuser aushalten lassen. Dass sie dabei gerne mal den Hausherrn verführt, hat sich herumgesprochen. Dennoch findet sie im Bruder ihres verstorbenen Mannes den nächsten naiven Gastgeber.

Schnell geht auch dieser begüterte Jüngling dem Biest auf den Leim. Denn in Wahrheit braucht die angeblich trauernde Witwe schnellstmöglich einen solventen Ehemann, um endlich wieder ein sorgloses Luxusleben führen zu können. Auch für ihre Tochter hat sie entsprechende Pläne.

Steifes Sprechtheater statt spritziger Inszenierung

Man kann die kultivierte Bosheit dieser Frau genießen - aber nicht 90 Minuten lang. Irgendwann wächst bei dieser unsympathischen Protagonistin die Sehnsucht nach den netten anderen Jane-Austen-Heldinnen. Auch war schon manche Inszenierung wesentlich spritziger! Bei aller Kostüm- und Kulissenpracht ist "Love & Friendship" doch letztlich sehr steifes Sprechtheater. Ein pausenloses Parlieren - im Salon, in der Kutsche oder beim Gartenspaziergang.

Für Jane-Austen-Fans ist das Frühwerk "Love & Friendship" vielleicht eine interessante Neuentdeckung. Auch weil sie hier offensichtlich Figuren entworfen hat, die später in ihren Klassikern wieder auftauchen: Der idiotische Heiratskandidat etwa, der der Tochter aufgezwungen werden soll, aber unerträglich dummes Zeug schwätzt.

Ein leidlich amüsanter, aber langatmiger Film, der nicht den Charme anderer Austen-Verfilmungen entwickelt.

Love & Friendship Genre: Komödie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Irland, Frankreich, Niederlande Zusatzinfo: mit Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry Regie: Whit Stillman Länge: 93 Min. FSK: FSK ohne Altersbeschränkung Kinostart: 29. Dezember 2016

