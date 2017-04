Stand: 25.04.2017 11:30 Uhr

Ein Punk in der Schwarzwaldklink Happy Burnout , Regie: André Erkau Vorgestellt von Krischan Koch

Wotan Wilke Möhring ist der einer der am meisten beschäftigten Schauspieler in Deutschland. Er hat in zahlreichen Komödien gespielt, gibt seit vier Jahren den Kommissar Falke im Hamburger "Tatort" und war zuletzt in "Old Shatterhand" zu sehen. Er hat die Goldene Kamera und den renommierten Grimme-Preis gewonnen. Jetzt ist Wotan Wilke Möhring in der Kinokomödie "Happy Burnout" zu sehen.

Filmtrailer: "Happy Burnout" Die Satire "Happy Burnout" pfeift auf politische Korrektheiten. Am Ende wird sie zur familienfreundlichen Wohlfühlkomödie und ist mit Wotan Wilke Möhring und Anke Engelke ideal besetzt.







Endstation Burnout-Klinik

Er spielt den der 43-jährigen Alt-Punk Fussel, dem es irgendwie gelungen ist, sich sein Leben lang um Arbeit herumzudrücken. Mit seinem jungenhaften Witz wickelt er seine Sachbearbeiterin im Jobcenter Frau Linde immer wieder um den Finger. Wegen einer internen Prüfung bekommt Frau Linde jetzt allerdings Probleme. Weil sich Andreas Poschka, wie Fussel mit richtigem Namen heißt, zu wirklich keinem Job überreden lässt, muss Frau Linde sich etwas einfallen lassen.

Eine allzu ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema darf man nicht erwarten, das sagt schon der Titel "Happy Burnout". Regisseur André Erkau geht es um das komische Potential der Geschichte, wenn er seinen arbeitsscheuen Simulanten in die abgelegene Klinik auf dem Lande schickt. Dass Poschka den Burnout nur vortäuscht, hat man dort schnell erkannt. Der renitente Punk ist zwar arbeitsscheu, aber alles andere als ausgebrannt und depressiv. In der Klinik will er erst mal Fußball gucken und sucht den politischen Streit mit den Mitpatienten.

Immer knapp am Klischee vorbei

Die Therapiegruppe mit dem gestressten Unternehmer, einem schwulen Bauchredner und dem abgehalfterten Chef eines Sonnenstudios schrammt immer knapp am Klischee vorbei, ist aber ganz amüsant. Wotan Wilke Möhring, der schließlich selbst einmal Punk war, spielt das launig mit gutem Timing und einer Frisur, die dem Namen "Fussel" alle Ehre macht. Anke Engelke ist als zickige Psychologin die Idealbesetzung. Doch dann macht Regisseur André Erkau aus dem Spaß leider Ernst. Fussel erkennt, dass er langsam mal erwachsen werden muss. Er soll Kontakt zu seiner Tochter aufnehmen. Aber zunächst kümmert er sich um seine Mitpatienten.

Der Schmarotzer wandelt sich zum engagierten Menschenfreund, der auf einmal Verantwortung übernimmt und seinen Mitpatienten zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl verhilft. Die zunächst locker-turbulente Satire, die auf politische Korrektheiten pfeift, wird am Ende zur familienfreundlichen Wohlfühlkomödie weichgespült. Kein deutsches "Einer flog übers Kuckucksnest", sondern die Schwarzwaldklink für Punks.

Happy Burnout Genre: Komödie Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Wotan Wilke Möhring, Anke Engelke, Julia Koschitz Regie: André Erkau Länge: 102 min. FSK: FSK ab 6 Jahre Kinostart: 27. April 2017

