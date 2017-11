Stand: 15.11.2017 16:00 Uhr

"Fikkefuchs" ist eine misslungene Satire Fikkefuchs , Regie: Jan Henrik Stahlberg Vorgestellt von Katja Nicodemus

Als der Film "Fikkefuchs" im Juni auf dem Münchner Filmfest lief, wurde er beklatscht und ausgebuht. Seine Thema: sexistische und frauenverachtende Männer - also ein Film, der zur derzeitigen Sexismus-Debatte passt, obwohl er bereits vor zwei Jahren gedreht wurde.

Sprechen wir einmal von der reinigenden Kraft des Kinos. Von seiner Möglichkeit, etwas zu verhandeln, was vielleicht schmerzt, schockiert, verstört oder einfach nur nervt. Etwas, was die Zuschauerinnen und Zuschauer aber doch auf eine Weise erlöst, eben weil es stellvertretend für uns alle auf der Leinwand verhandelt wird.

Der "Stecher von Wuppertal" ist ein armes Würstchen

Sprechen wir also zum Beispiel von älteren Männern mit ausgedünnten Haaren, die scharf auf junge Frauen sind. Nichts Besonderes. Aber eben nervig, wenn Lüsternheit stolz als Lebensphilosophie verkündet wird, etwa von Rocky, gespielt von Jan Henrik Stahlberg, dem Regisseur und Autor des Films "Fikkefuchs". Rocky ist um die fünfzig. Ein eher unangenehmer Mensch, der uns in sein psychosexuelles Weltbild einführt. "Fikkefuchs" ist eine Art spätpubertärer, sexueller Bildungsroman.

Vor Rockys Zweizimmer-Wohnung in Berlin-Friedrichshain steht eines Tages sein erwachsener Sohn, von dessen Existenz er bisher nichts wusste. Thorben wird gespielt von Franz Rogowski als Typ zwischen Mann und ewigem kleinen Jungen. Weil es diesem Jungen bisher noch nicht gelungen ist, erwachsen zu werden, soll nun der Papa aushelfen.

Lüsternheit als Lebensphilosophie

Thorben ist gerade aus der Psychiatrie ausgebrochen. Eingeliefert wurde er, weil er im Supermarkt versucht hat, eine Kassiererin zu vergewaltigen. Dieser Sohn ist ein aggressives Nervenbündel, ein Opfer seiner Hormone, geplagt von Trieben, die er weder unter Kontrolle hat, noch ausleben kann.

Nun will er von seinem Vater, der in seiner Jugend angeblich ein großer Frauenheld war, lernen, wie man Frauen - verführt? Nein, wie man sie anmacht, angrabscht, aufreißt, ins Bett kriegt, flachlegt. Vor allem aber, wie man den angeblich durch die Emanzipation der Frauen verursachten Selbsthass der Männer überwindet.

Das Problem des Films ist seine Haltung: Oder die Tatsache, dass er gar keine Haltung zu dem einnimmt, was er verhandelt. Streckenweise wirkt "Fikkefuchs" so, als habe man in einem Bierzelt die Kamera neben einem Stammtisch aufgebaut, dessen Teilnehmer gerade bei der fünften Maß sitzen. So wie diese Trinker scheint der Film endlich mal sagen zu wollen, was man ja sonst nicht sagen darf.

Ermüdende Stammtisch-Sprüche

Das Problem ist: Die fortwährende Überschreitung, die ständigen Beleidigungen, der tief verwurzelte Frauenhass, die unangenehmen Sexszenen - all das ist letztlich nicht film- geschweige denn abendfüllend. Man muss gar nicht die Sexismus-Keule in die Hand nehmen. Sondern ein viel gemeineres Wort für einen Film: Langeweile. Viel zu selten sind die Szenen, in denen der Sohn mal zum Zuge kommt, sich auflehnt und dem Alten vor Augen hält, was er letztlich ist: ein armes Würstchen.

Wie sehr die Provo-Masche von "Fikkefuchs" ermüdet, wird im Laufe des Films immer deutlicher. Noch eine Lektion, wieder eine Anmache, scheitern, beleidigen und weiter - und am Schluss hat der Film doch tatsächlich Angst vor der eigenen Chuzpe und wird in der letzten Kurve noch richtig sentimental. Da nimmt man lieber an einem richtigen Stammtisch Platz, wo man mitdiskutieren oder - wenn alles nichts hilft - sich wenigstens betrinken kann.

Fikkefuchs Genre: Satire Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Jan Henrik Stahlberg, Franz Rogowski, Thomas Bading Regie: Jan Henrik Stahlberg Länge: 104 Min. FSK: FSK ab 16 Jahre Kinostart: 16. November 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 16.11.2017 | 07:20 Uhr