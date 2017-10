Stand: 23.10.2017 16:52 Uhr

"Indianerland"-Regisseur Çatak im Porträt von Beke Schulmann

Ilker Çatak sitzt an einem kleinen Tisch im Foyer des Abaton-Kinos in Hamburg. Seine Finger trommeln auf der Bierflasche. Die gehört zur Feier des Tages dazu: Gleich zeigt das Kino Çataks Langfilmdebüt. "Es war einmal Indianerland" läuft auf der großen Leinwand. Nur wenige Meter von hier fing vor genau fünf Jahren alles an.

Für sein Regiestudium an der Hamburg Media School zog Ilker Çatak damals von Berlin nach Hamburg in die Nachbarschaft des Abaton-Kinos: "Das ist meine alte Heimat. Ich habe hier studiert und hatte das große Glück, in der Schlüterstraße zu wohnen. Direkt am Campus, direkt am Kino. Na klar dachte ich, irgendwann hängt hier das Plakat von meinem Film. Man träumt ja, das ist die Triebfeder bei dem Ganzen: Träume."

"Werden Sie doch Filmemacher"

Während des BWL-Studiums dreht der heute 33-Jährige die ersten Filme. Mal übernahm seine Frau eine Rolle, mal besetzte er die Hauptrollen mit seinen Onkeln, Eltern und Tanten. "Irgendwann bin ich zum Arbeitsamt und habe mir eine Beratung geben lassen. Denn natürlich sagt dir im Elternhaus keiner 'werd mal Filmemacher'. Der Berater meinte: 'Was haben Sie für Hobbys?' Ich sagte: 'ins Kino gehen'. Er schlug vor, 'werden Sie doch Filmemacher!'"

Also ab zum Regiestudium nach Hamburg. In seinem Abschlussfilm "Sadakat" verarbeitet er die Proteste rund um den Taskim-Platz in Istanbul und erhält dafür in Hollywood den Student-Academy-Award in Gold. Den Student-Oscar. Dann wird es still. Angebote für Fernsehfilme und Serien lehnt er ab. Zwei Jahre arbeitet er ausschließlich an "Es war einmal Indianerland".

Entstanden ist ein berauschendes Coming-of-Age-Märchen. Eine unvorhersehbarer, psychedelischer Road-Trip über Liebe, Kontrollverlust und Mut. Viel Lob gab es für eine ganz eigene Bildsprache: Mal fliegen Blutstropfen in Großaufnahme und Slow Motion über die Leinwand, mal wird vor- und zurückgespult. Ich habe immer wieder gesagt, wir müssen unseren eigenen Kosmos kreieren", sagt Çatak. "Ich freue mich natürlich, wenn das geglückt ist."

