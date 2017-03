Stand: 01.03.2017 13:46 Uhr

Hugh Jackman über seine letzte Rolle als Wolverine

Hugh Jackman spielt zum letzten Mal nach 17 Jahren die Rolle als X-Men und Wolfsmensch Wolverine. In James Mangolds Western-ähnlichem Film "Logan", der am 2. März im Kino startet, ist Wolverine in die Jahre gekommen. Er sieht verbraucht und alt aus, seine Selbstheilungskräfte lassen rapide nach. Er kümmert sich um Professor Charles Xavier (Patrick Stewart), dessen brillantes Hirn nachlässt und zur Gefahr für die Menschheit wird. Wolverine schützt nicht nur den dement werdenden Professor, sondern auch eine zehnjährige Mutantin, die von dunklen Mächten gejagt wird und Ähnlichkeiten mit Logan aufweist. Ein Interview.

Ihr Start als Wolverine im Film "X-Men" von Bryan Singer liegt 17 Jahre zurück. Wie fühlt es sich an, diese Rolle nun für immer zu verabschieden?

Hugh Jackman: Es fühlt sich gut an. Ich war am Anfang sehr nervös, weil ich wusste, "Logan" wird mein letzter Wolverine-Film. Ich hätte diesen Film nicht machen können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es der letzte ist. Ich habe mich zwei bis drei Jahre lang mit Regisseur James Mangold getroffen, um die Geschichte vorzubereiten und richtig hinzukriegen. Ich war sehr nervös, als ich den fertigen Film gesehen habe - weil ich wusste, ich muss damit den Rest meines Lebens leben. Er hat meine Erwartungen übertroffen.

Wolverine kämpft für ein Mutantenmädchen Hugh Jackman gibt in "Logan", dem letzten Teil der Wolverine-Trilogie, erneut den Wolfsmenschen. Der gealterte Wolverine hilft einem Mädchen, das von Bösewichten gejagt wird.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wenn also in einem künftigen "X-Men"-Film die Wolverine-Krallen zu sehen sind ...

Jackman: ... dann sind es ganz sicher nicht meine!

War es einfach, die Figur des Wolverine nun schon zum wiederholten Mal zu spielen?

Jackman: Ich wollte nicht zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe. Natürlich ist es quasi dasselbe Haus, in das ich gehe. Aber ich wollte neue Zimmer erschließen. Ich wollte etwas Neues machen. "Logan" sollte auch gar nicht wie das letzte Kapitel aussehen, sondern frisch und neu. Ich habe sogar einen Schauspielcoach angeheuert, was ich seit der Schauspielschule nicht mehr gemacht hatte.

Die Rolle ist in diesem Teil physisch extremer als sonst ausgelegt. Wie schwer war es, für diesen Film zu trainieren?

Jackman: Es war sehr schwer. Diese Rolle hatte hohe Anforderungen, die ich deshalb nicht weiter ausführe, weil ich Entscheidendes über den Inhalt verraten würde. Aber ich habe vom Schauspieler Jim Broadbent den Tipp bekommen, immer sechs verschieden große Steine dabei zu haben. Die hat er sich an seine Ferse geklebt, wenn er eine alternde Rolle gespielt hat. Ich habe daher vier Monate lang einen Stein an meine Ferse geklebt, um als alterner Logan zu humpeln. Die Stelle hat noch einen Monat nach den Dreharbeiten geschmerzt.

Trotz oder gerade wegen der düsteren Bilder im Film gibt es einige sehr emotionale Szenen, die beim Publikum zu Tränen führen könnten. Haben Sie am Set geweint?

Jackman: Ja, am Set, und als ich den Film gesehen habe. An den komischsten Stellen. Zum Beispiel, wie ich Professor Charles Xavier die Treppe hinaufgetragen habe, das hat mich gekriegt. Ein Mann mit seinem alternden Vater - das hat mich sehr berührt. Auch die Geste am Schluss des Filmes mit dem Kreuz.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Patrick Stewart im Laufe der 17 Jahre gewandelt?

Jackman: Als ich zur Drama-School gegangen bin, gab es diese Video-Kassetten von John Barton. Das sind klassische Aufnahmen darüber, wie man Shakespeare spielt. Darin zu sehen sind Ian McKellen, Judy Dench, David Suchet und Patrick Stewart, die damals die jungen Helden an der Royal Shakespeare Company waren. Ich habe sie mir fünfmal angeguckt. Ich weiß noch, wie ich beim Anschauen gedacht habe, ich würde so gern mal mit IanMcKellen und Patrick Stewart arbeiten. Und der erste Film, bei dem ich arbeiten soll, ist gleich mit Ian McKellen und Patrick Stewart! Ich war komplett überwältigt! Danach sind wir gute Freunde geworden. Schnitt, 17 Jahre später. Die Szene, in der ich am Anfang von "Logan" mit Stewart als Professor Xavier in so einer Art Tank bin, ist eine sechsminütige Szene. Wer kriegt schon eine Sechs-Minuten-Szene in einem Actionfilm? In dieser Szene ist mehr Drama, als in den acht Filmen davor.

"Logan": Wolverine-Saga endet im düsteren Western

























Jetzt geben Sie Ihre Metall-Klauen an die nächste Generation weiter. Was erwarten Sie von der nächsten Generation von "X-Men"?

Jackman: Ich behalte die Klauen übrigens! Meine Tochter ist elf, sie wird bald erste Dates haben. Da ist es ganz praktisch, sie im Haus zu haben. Meine Rolle wird bestimmt neu gecastet. Obwohl die junge Schauspielerin Daphne Keen so unglaublich gut in der Rolle ist, dass man mir schon gesagt hat, da sei jemand in meine Fußstapfen getreten. Ich war 30, als ich die Rolle bekommen habe. Es wäre spannend zu sehen, wie ein 21-jähriger so eine Rolle spielt, das wäre etwas Frisches und Neues. Es ist eine tolle Rolle. Ich bin froh, dass ich sie spielen durfte.

Diese "X-Men"-Verfilmung hat als erste Comic-Verfilmung eine Einstufung ab 16 Jahren erhalten. Es ist das bislang dunkelste und blutigste Kapitel. Empfinden Sie den Film auch also so brutal?

Jackman: Als ich mich auf die Rolle von Logan vorbereitet habe - ich habe übrigens davor nie ein "X-Men"-Comic gelesen - habe ich mir alte Videos von Mike Tyson angeschaut. Denn Logan ist nicht der Typ, der nach einer Strategie kämpft. Er ist nicht der Typ zum Herumtänzeln, sondern der Typ, der dafür steht: "Hey, ich reiße dir den Kopf ab und in zehn Minuten trinke ich ein Bier in der Bar!" Der Film musste brutal sein. Logan ist brutal. Das ist das Prinzip des Films: Gewalt fordert von jedem Opfer. Ob man nun einen guten oder einen schlechten Menschen umbringt. "Logan" musste daher ein erschütternder Film fürs Publikum werden.

Was weckt den Wolf in Ihnen?

Jackman: Ich weiß nicht, ob die Rollen einen Teil von mir selbst hervorkitzeln oder nicht. Aber ich merke, dass ich heute viel introvertierter geworden bin. Ich kann extrovertiert sein, ich kann die Oscar-Show moderieren. Das ist aber nicht das, wo ich meine Energie herhole. Ich meditiere und finde Wege, allein zu sein. Wenn jemand aber etwas mit meinen Kindern anstellt, dann werde ich zu Wolverine!

Die Fragen stellte Patricia Batlle.

Mehr Kino mit Video Karl Marx ohne revolutionären Schwung Trotz atmosphärischer Schilderungen bleibt Raoul Pecks Film "Der junge Karl Marx" seltsam blutleer und die Faszination für das kommunistische Manifest vermittelt sich nicht. mehr mit Video "Silence": Scorsese über Zweifel und Glauben In Martin Scorseses Drama "Silence" suchen Andrew Garfield und Adam Driver als Priester im christenfeindlichen Japan des 17. Jahrhunderts nach einem verschwundenen Glaubensbruder. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 02.03.2017 | 06:20 Uhr