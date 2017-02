Stand: 28.02.2017 09:00 Uhr

Karl Marx ohne revolutionären Schwung Der junge Karl Marx , Regie: Raoul Peck Vorgestellt von Krischan Koch

Filmische Biografien berühmter Persönlichkeiten sind im Kino derzeit höchst erfolgreich: von "Luther" bis "Anne Frank" von "Steve Jobs" bis "Jackie" Kennedy. Jetzt gibt es einen Film über "den jungen Karl Marx" - in der Hauptrolle August Diehl.

August Diehl als "Der junge Karl Marx" Kulturjournal - 20.02.2017 22:45 Uhr Autor/in: Andreas Lueg Jeder kennt den Marxismus - irgendwie. Der Film "Der junge Karl Marx" mit August Diehl in der Hauptrolle zeigt die Entstehungsgeschichte dieser weltverändernden Idee.







Mark trifft Engels im Pariser Exil

1843: Wenige Jahre vor der März-Revolution in Deutschland fristet der junge Karl Marx zusammen mit seiner Frau Jenny und der gemeinsamen Tochter ein höchst bescheidenes Dasein. Er hat eine Stellung als Redakteur der "Rheinischen Zeitung", dem Sprachrohr der demokratischen Bewegung und streitet mit seinen Kollegen um den richtigen politischen Kurs des Blattes.

Im Pariser Exil lernt Marx (gespielt von August Diehl) den Fabrikantensohn Friedrich Engels kennen, der ihn finanziell unterstützt und mit dem zusammen er das berühmte Kommunistische Manifest verfasst. Beide verbindet bald eine Freundschaft. Aber vor allem ergänzen sie sich perfekt, der praktisch veranlagte Engels und der Theoretiker Marx.

Regisseur Raoul Peck will Marx und Engels nicht als verkopfte Schreibtischtäter zeigen, sondern als Menschen aus Fleisch und Blut. Der nicht mal dreißigjährige Karl Marx, noch ohne Rauschebart, aber mit wilder Haarkrause, trinkt, raucht und führt eine leidenschaftliche Ehe mit seiner Frau Jenny.

Sorgfältige Recherche

August Diehl hat sich akribisch auf die Rolle vorbereitet und sogar einen Blick in die theoretischen Schriften geworfen: "Aber das hat nicht gereicht, weil man kommt nicht wirklich an die Persönlichkeit Karl Marx heran in diesen Werken. Er nimmt sich da sehr zurück und ist eigentlich gar nicht fühlbar. Viel besser und viel mehr geholfen haben mir die Briefwechsel mit Jenny Marx und Friedrich Engels, wo sehr viel Persönliches von Karl Marx rauskommt. Seine Art über Leute zureden, zu spotten, nach Geld zu fragen, Liebesbriefe."

Der Film wechselt zwischen Paris, Brüssel und London, zwischen theoretischen Disputen und atmosphärischen Schilderungen jener Zeit. Das Elend ist den Ausstattern und Kostümbildnern fast etwas zu gut gelungen. Die rauchgeschwängerten politischen Versammlungen, die Armenviertel, die Lumpen und die Kinderarbeit in den englischen Fabriken wirken fast dekorativ. Die theoretischen Exkurse klingen manchmal etwas gestelzt.

Das ist bestimmt alles sorgfältig recherchiert. August Diehl spielt das wohl überlegt, aber auch ein bisschen leidenschaftslos. Der revolutionäre Schwung fehlt. Die Faszination Karl Marx mag sich dem Zuschauer nicht recht vermitteln - das Kommunistische Manifest als Schulfunk.

Der junge Karl Marx Genre: Biografie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Frankreich, Deutschland, Belgien Zusatzinfo: mit August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps Regie: Raoul Peck Länge: 118 min. FSK: FSK ab 6 Jahre Kinostart: 2. März 2017

