Doku "Happy": Sextourismus oder Beziehung? Happy , Regie: Carolin Genreith

Ein Mann, 60 Jahre, hat nach der Trennung von seiner Frau eine neue Freundin. So weit, so normal. Nur ist es in diesem Fall eine Thailänderin, Jahrzehnte jünger. Die Hamburger Regisseurin Carolin Genreith hat einen Dokumentarfilm über ihren Vater gedreht. Nach der Trennung der Eltern fand dieser in Thailand eine neue Freundin: Tukta, genauso alt wie die Tochter selbst.

"Es war mir irre peinlich"

Vor fünf Jahren erfährt Carolin Genreith zum ersten Mal von ihrer zukünftigen Stiefmutter. Ihr Vater Dieter, ein Verwaltungsbeamter und Hobby-Landwirt, fährt seit der Trennung von Carolins Mutter jedes Jahr nach Thailand. "Er hat mir eine Postkarte geschrieben, auf der stand, dass er eine Frau kennengelernt hat, die so alt ist wie ich", erzählt sie. "Diese Postkarte habe ich erst mal unten in einer Schublade versteckt. Ich hab's niemandem erzählt, weil es mir irre peinlich war."

Verdrängen funktioniert nicht

Doch irgendwann merkt sie, dass es ihrem Vater ernst ist mit Tukta. Verdrängen funktioniert nicht länger. Um ihn und seine neue Liebe zu verstehen, beschließt sie, den Film zu drehen. Das Problem: Es sollte keinen Lobby-Film für Sextouristen werden. Aber sie möchte erreichen, dass die Zuschauer Beziehungen wie die ihres Vaters nicht von vornherein verurteilen. "Als ich ihn gefragt habe, ob wir den Film machen wollen, hat er sofort ja gesagt. Ich glaube, er wollte der Öffentlichkeit, seinem Umfeld, seinen Arbeitskollegen, seinen Kindern erklären, dass er nicht der typische Klischee-Sextourist ist.

Herzliche Begrüßung im thailändischen Dorf

Also reist Carolin Genreith mit ihrem Vater nach Thailand, um Tukta kennenzulernen und zu verstehen, was Tukta wirklich von ihrem Vater will. Im Rotlichtviertel Bangkoks sieht sie zunächst alle ihre Klischees bestätigt. Bei Tukta zu Hause im Dorf ist es allerdings ganz anders: Carolin wird sofort als Teil der Familie begrüßt.

Alle unangenehmen Fragen werden gestellt

Doch Carolin Genreith stellt trotzdem unangenehme Fragen, besonders als Dieter seine Freundin tatsächlich heiraten möchte. Will Tukta ihren Vater aus Liebe heiraten? Wäre diese Ehe wirklich das Richtige für ihn? Tukta war bereits mit zwei Thai-Männern verheiratet. Beide Male unglücklich. Ihr erster Ehemann hatte eine Affäre, als sie schwanger war. Der zweite hat sie geschlagen. Sie wollte eigentlich nie wieder heiraten, aber Dieter habe ein gutes Herz, sagt sie. Nun will zu ihm nach Deutschland ziehen. Ihr Sohn Tui würde in Thailand bei den Großeltern aufwachsen.

In der Dokumentation kommen alle Beteiligten zu Wort, dadurch gelingt die Balance zwischen den Themen Sextourismus oder legitimer Beziehung. Herausgekommen ist ein intimer Vater-Tochter-Film, der alle unangenehmen Fragen stellt und am Ende zu dem Fazit kommt: Solange etwas glücklich macht, kann es so falsch nicht sein. Am 16. März kommt der Film in die Kinos.

Happy Genre: Dokumentarfilm Produktionsjahr: 2016 Regie: Carolin Genreith Länge: 90 Minuten

