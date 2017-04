Stand: 19.04.2017 12:18 Uhr

Hamburger Dokumentarfilmwoche beginnt von Carola Hoffmeister

In Hamburg beginnt die Dokumentarfilmwoche. Verschiedenene Kinos der Stadt zeigen bis Sonntag 35 Filme aus 12 Ländern.

In der Dokumentation "a story of Sahel Sounds" haben drei Stuttgarter Regisseure einen US-amerikanischen DJ auf der Suche nach neuer Musik in den Niger begleitet. In "Die Geister, die mich riefen" hingegen ist Regisseurin Diana Näcke dabei, als ein junger Berliner in seine türkische Heimatstadt Edirne zurückkehrt. Und Marc Eberhardt dokumentiert Jörg Meuthens Einzug in die AfD-Partei.

Reise durch 66 Kinos

Auch der Hamburger Filmemacher Philipp Hartmann hat sich für seinen Film "66 Kinos" auf eine Reise begeben: "Ich habe vor zwei Jahren eine Tour gemacht durch 66 Kinos mit meinem vorherigen Film und habe die Kamera mitgenommen und in den Kinos gedreht", sagt er. "Zu sehen sind Gespräche mit den Kinobetreibern, aber auch viele Bilder von der Architektur, von der Einrichtung und den Besonderheiten in jedem Kino - und dadurch ist ein Querschnitt durch die Kinolandschaft entstanden."

Auf der Dokumentarfilmwoche im Metropolis, Lichtmess, B-Movie und im Gängeviertel wird Hartmann viele Kollegen treffen. Allein sieben Hamburger Regisseure sind auf dem Festival vertreten.

