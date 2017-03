Stand: 28.02.2017 16:39 Uhr

Gyula Trebitsch - Ein Cineast mit Scharfblick von Ocke Bandixen

"Großstadtrevier", Die "Sesamstraße", "Der Hauptmann von Köpenick", "Des Teufels General" - all diese Namen von Filmen und Fernsehserien sind mit dem Studio Hamburg verbunden, das vor 70 Jahren gegründet wurde. Eine der prägenden Figuren war der Gründer Gyula Trebitsch.

Das Lächeln eines Herrn - der Charme und der Scharfblick, auf das, was den Zuschauern gefällt: nur zwei Eigenschaften, die an Gyula Trebitsch stets gepriesen wurden. Der gebürtige Ungar war einer der Gründerväter und lange die Seele der Filmproduktion bei Studio Hamburg. Gelernt hatte er das Handwerk von der Pike auf und wurde königlich-ungarischer Filmvorführer bei der UfA-Niederlassung in Budapest. "Ich habe sehr gerne Stummfilme gesehen, es waren ja keine anderen da. Und ziemlich früh war mir klar, dass ich etwas mit bewegten Bildern machen möchte", erzählte Trebitsch einst. "1932 gehörte auch zu meiner Lehrzeit, dass wir an jedem Samstag in den Kinos als Platzanweiser gearbeitet haben. Und während meine Kollegen Karten gespielt oder geschlafen haben, ich bin immer drin geblieben."

Erster Film 1936

So bekam Gyula Trebitsch ein Gespür für den Geschmack des Publikums. Schon 1936 produzierte er seinen ersten Film. Die Nazis verfolgten den Juden Trebitsch. Seine beiden Brüder wurden ermordet, er überlebte die Zwangsarbeit und die Konzentrationslager. Im Lager Wöbbelin bei Ludwigslust wurde er befreit. Ich habe immer auf den nächsten Morgen gehofft, wenn wir den erleben, dass wir dann frei werden, sagte er später über diese Zeit.

Eines Tages war es so weit: "Da haben wir uns - unglaublich mühsam - aufgerafft und sind nicht weit gegangen. Zu einer amerikanischen Stellung. Und ein Freund, der in Oxford studiert hatte, hat die Soldaten angesprochen. Und wir haben alle geweint. Auch die Soldaten." Er hatte den Glauben an die Menschen nicht verloren. Auch nicht an die Deutschen. "Wir dürfen die Vergangenheit nicht vergessen, aber leben müssen wir vorwärts", sagte er. Gyula Trebitsch blieb in Norddeutschland und heiratete. Inmitten der Trümmer begann er mit der Arbeit: Filme machen.

Gespür für Themen und Bilder

Sein Gespür für Themen und Bilder war ein Garant für den Erfolg von Studio Hamburg. Filmerfolge mit Liselotte Pulver, Heinz Rühmann und Curd Jürgens. Aber auch Fernsehgeschichten: "Gestatten, meine Name ist Cox", "Diese Drombuschs", "Die Bertinis". Der Menschenfreund Gyula Trebitsch hatte kein Netzwerk, wie man heute sagt. Er pflegte Freundschaften quer durch die Gesellschaft: zu Helmut Schmidt, zu Siegfried Lenz und vielen anderen.

Zwei seiner Kinder, Katharina und Markus Trebitsch, wurden ebenfalls Filmproduzenten. Bis ins hohe Alter arbeitete Gyula Trebitsch weiter und ging mindestens einmal in der Woche ins Kino: "Einen Film in Gemeinschaft zu erleben, ist etwas ganz anderes, als zu Hause. Und wenn ein ganzes Kino lacht, dann lache ich auch. Und wenn ein ganzes Kino weint, sage ich Ihnen ehrlich, dann weine ich auch."

Hoch geehrt und verehrt starb Professor Gyula Trebitsch 2005 im Alter von 91 Jahren. Er sagte: "Ich mache keinen Film, wenn ich einmal später vor meinen Kindern schämen muss, dass diese Produktion auch meinen Namen trägt. "

