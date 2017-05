Stand: 07.05.2017 10:06 Uhr

Filmkunstfest MV: Goldener Ochse an Iris Berben

Auf dem 27. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend in Schwerin die Preise vergeben worden. Der Hauptpreis, der "Fliegende Ochse", ging an das Familiendrama "Die Tochter". Das Spielfilmdebüt von Regisseurin Mascha Schilinski wurde von der Jury einstimmig zum Sieger gekürt. Der Film erzähle in spektakulären Bildern und in eindringlichen Szenen die scheinbar alltägliche Geschichte eines Kindes nach der Trennung seiner Eltern, so die Begründung der Jury. Der "Fliegende Ochse" ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Höhepunkt der Preisgala war die Verleihung des Goldenen Ochsen, des Ehrenpreises des Filmkunstfestes, an die Schauspielerin Iris Berben, die vom Publikum gefeiert wurde. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) übergab Berben den Preis.

"Back for good" erhält drei Preise

Videos 02:28 min Filmkunstfest in Schwerin 20.04.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Kinofans dürfen sich beim Filmkunstfest in Schwerin Anfang Mai auf 150 Filme in sechs Tagen freuen. Gastland des Festes ist Dänemark. Video (02:28 min)

Gleich drei Auszeichnungen gab es für Mia Spenglers Film "Back for good": Er bekam den Förderpreis der DEFA-Stiftung sowie den Preis der Filmkritikervereinigung Fipresci. Zudem wurde Hauptdarstellerin Kim Riedle mit dem Nachwuchsdarstellerpreis ausgezeichnet. Der junge österreichische Filmemacher Adrian Goiginger erhielt den mit 5.000 Euro dotierten NDR-Regiepreis für seinen Film "Die beste aller Welten". Der Film über den siebenjährigen Sohn einer heroinabhängigen Mutter erhielt zudem den Publikumspreis.

27. Filmkunstfest in Schwerin

Auf dem 27. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin stehen bis heute insgesamt 150 Filme aus 17 Ländern auf dem Programm - darunter 20 Ur- und deutsche Erstaufführungen. Dazu gehört die französisch-italienische Koproduktion "Die Beichte - Le Confessioni" von Roberto Andò. Der Thriller mit internationaler Starbesetzung wurde im Grand Hotel Heiligendamm gedreht.

Gastland Dänemark mit 34 Filmen dabei

Dänemark ist das Gastland des 27. Filmkunstfestes. Seine Filmproduktion wird mit einer eigenen Reihe gewürdigt, in der 34 Streifen gezeigt werden: angefangen bei einem anderthalb-Minuten-Streifen aus dem Jahr 1898, über Asta-Nielsen-, Olsenbanden- und Dogma-Filmen bis zu aktuellen Produktionen. Zu den Filmvorführungen, Diskussionen, Ausstellungen, Konzerten und Lesungen in Schwerin werden bis zum 7. Mai rund 18.000 Besucher erwartet. Das Filmkunstfest MV gilt als das größte Publikumsfestival in Ostdeutschland.

Diese Filme laufen im NDR Spezial











Filmkunstfest MV: Goldener Ochse an Iris Berben Die Schauspielerin Iris Berben hat auf dem 27. Filmkunstfest MV in Schwerin den Ehrenpreis für ihre Film-Karriere verliehen bekommen. Das sechstägige Festival geht heute zu Ende. Kartenverkauf: Karten sind ab sofort im Festivalkino Filmpalast Capitol Schwerin erhältlich. Hinweis: Im Rahmen des Filmkustfestes MV werden in den Kinos Der Speicher, Capitol Schwerin und Kino unterm Dach verschiedene Filme und Produktionen gezeigt. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.05.2017 | 07:00 Uhr